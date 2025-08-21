Pramono quiere criar a Ragunan, gerente: Dios quiera, no es costoso

Yakarta, Viva – Gerente Parque de vida silvestre de Ragunan asegurar arancel Enter sigue siendo visitantes asequibles y no onerosos.

Esto fue confirmado por las relaciones públicas del Parque de Vida Silvestre Ragunan, Wahyudi Bambang, respondió Gobernador de DKI Jakarta Pramono anung Para aumentar la tarifa para Ragunan.

«Dios desee, no será costoso, luego será revisado por muchas partes, incluidos los miembros del consejo», dijo Wahyudi Bambang cuando se contacta, citado desde Antara, jueves 21 de agosto de 2025.

Los aumentos del precio del boleto ciertamente no cargarán a los visitantes, tanto de Yakarta, fuera de Yakarta y en el extranjero.

El gerente del Parque Wildlife de Ragunan también se compromete a apoyar el programa lanzado por el gobierno.

«Todas las buenas ideas, sí, lo apoyamos. Pero eso es todo que hay muchas cosas que deben estar preparadas. Más tarde técnicamente puede haber más discusión», explicó.

Aun así, dijo que el aumento planificado en los precios de las entradas todavía estaba en la etapa de discusión junto con la preparación del concepto espacial (plan maestro) de la revitalización del parque de vida silvestre.

Anteriormente informó, el gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung Wibowo, planea aumentar la tarifa de entrada para el Parque de Vida Silvestre de Ragunan. El aumento de la tarifa se aplica a los residentes fuera de Yakarta y los turistas extranjeros después de que se completa el proceso de revitalización.

«Proporcionaré aranceles especiales para los residentes de Yakarta que son diferentes de los residentes fuera de Yakarta, diferentes de los extranjeros», dijo Pramono cuando se encuentra en el Raguan Wildlife Park, South Yakarta, jueves 14 de agosto de 2025.

Aun así, Pramono no ha explicado en detalle la cantidad de tarifa para cada categoría. Pramono evaluó que se realizó el ajuste de precios razonable para mantener la belleza de Ragunan, además el área será revitalizada.

En la actualidad, los boletos de entrada de Ragunan tienen un precio que comienza en IDR 4,000 para adultos e IDR 3.000 para niños.

«Si a veces nuestros problemas lo vendemos (boletos) son demasiado baratos. Entonces, para eso, para KJP sigue siendo gratuito, para los residentes de Yakarta damos sus propios precios. Para los residentes fuera de Yakarta que viajan a Yakarta y también para los extranjeros, especialmente, proporcionaremos diferentes tarifas», dijo.