Pramono quiere construir 23 mil unidades de vivienda en Yakarta, absorber 100,000 trabajadores

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Yakarta Pramono Anung Wibowo dijo el programa de desarrollo de 23 mil unidades Casa en Yakarta para ser lanzado gobierno El centro puede absorber casi 100 mil mano de obra.

El gobierno provincial (Pemprov) de DKI Yakarta implementará varias políticas del gobierno central, una de las cuales es la vivienda y el saneamiento. Para el programa de vivienda, se planea que se construirán 23,000 unidades de vivienda en varias áreas de Yakarta.

Unidades de vivienda subsidiada para periodistas en Gran Harmoni Cibitung Housing, Bekasi Foto : Viva.co.id/fajar Ramadhan

«Las necesidades de la fuerza laboral son casi 100,000 personas. Porque este es un programa para poder absorber el trabajo cuando la economía está bajo presión», dijo Pramono en el Ayuntamiento de Yakarta el lunes.

Más tarde, se construirán miles de casas alrededor del área de Yakarta en colaboración con el Ministerio de Vivienda. DKI JAKARTA Gobierno provincial También involucrará a los contratistas locales para acelerar la construcción de la vivienda.

«Incluyendo también cooperamos con varios contratistas en Yakarta, los alentamos a hacerlo», dijo Pramono.

No solo la vivienda, continuó, el gobierno provincial de DKI Jakarta también está preparando un programa de saneamiento que tiene pleno apoyo del gobierno central. Este programa se centra en mejorar los servicios de saneamiento comunitario.

Hasta ahora, el programa de saneamiento que se ha llevado a cabo en forma de construcción de un tanque séptico (tanque séptico) de una escala doméstica realizada en Rusunami Bidara China, East Yakarta el lunes 28 de julio de 2025.

El gobierno provincial de Yakarta está apuntando a la construcción de un tanque séptico en 10 ubicaciones densamente pobladas en el este de Yakarta.

La aparición de casas subsidiadas para periodistas en Gran Harmoni Cibitung Housing

Con este proyecto, se espera que hasta 921 familias (KK) o alrededor de 2,936 personas ya no defecan en canales o ríos de agua.

«Por cierto, el programa (que proporciona saneamiento decente) también se encuentra en Yakarta, por lo que llevamos a cabo un proceso de cooperación con los ministerios relevantes», dijo Pramono. (Hormiga)