Pramono quiere comprobar diferentes calles principales de Penjaringan

Jacarta – Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung Wibowo dio seguimiento a la polémica camino la diferencia de altura hizo que el vehículo quedara atascado en Kali Duri (Air Baja) Inspection Road, Pejagalan, Penjaringan, norte de Yakarta.

Pramono afirmó que la próxima semana comprobaría la carretera.

«Mañana lunes iré allí, está programado», dijo Pramono, en GBK Southeast Plaza, en el centro de Yakarta, el sábado 25 de octubre de 2025.

Mientras tanto, Pramono dijo que se sabe que la construcción de la carretera comenzó en 2016 y que hubo problemas en el campo.

Además, Pramono reveló que los fondos utilizados no procedían de APBD. Por tanto, irá directamente al campo para realizar controles.

«Y esta construcción comenzó en 2016 en el siguiente nivel y no se ha resuelto, de hecho hay problemas en el campo. Y escuché que los fondos de RSE no fueron financiados por la APBD de DKI Yakarta. Pero lo comprobaré en el campo y en el Hospital Sumber Waras», explicó Pramono.

Para su información, el tema de las carreteras con diferentes alturas se subió a la cuenta de la red social Instagram @jakarta.terkini.

El título en el vídeo subido dice: «Durante años, el estado de la carretera de al lado ha sido la causa de accidentes en Duri Inspection Road, Penjaringan».

Visto en el vídeo, una unidad. móvil blanco y cayó en la carretera junto a él. No solo eso, otro auto negro también fue víctima de una caída en la carretera.

Varios vecinos parecieron colaborar para ayudar al coche a salir de la carretera vecina.

Como resultado de este incidente, las condiciones del tráfico alrededor de la escena del crimen (TKP) experimentaron congestión.

tvOnenews.com/AR Safira