Pramono prohíbe ‘Pak Owah’ sobre el tráfico en TB Simatupang Road

Yakarta, Viva – Gobernador de Yakarta, Pramono anung prohibir la existencia ‘Pak ogah‘o reguladores de tráfico salvaje (tráfico) a lo largo de la carretera TB SimatupangSouth Yakarta.

Pramono dijo que la regulación del tráfico es la tarea de la policía, Satpol PP y la Agencia de Transporte (Dishub).

«También he instruido que no habrá más Pak Pak Ogah en el medio de la carretera que regula el tráfico», dijo Pramono a periodistas en el Ayuntamiento de DKI Jakarta, el miércoles de agosto de 2025.

«Todo debe ser responsabilidad de la policía, Satpol PP, el Departamento de Transporte. Y para eso, lo arreglaremos para eso», continuó.

Tasa de pramono, la existencia de ‘Pak Ogah’ en realidad agrava aún más la condición congestión A lo largo de Jalan TB Simatupang.

«Debido a eso (Pak Ogah), se produjo la causa de uno de ellos por qué (atascos de tráfico) TB Simatupang», dijo.

Anteriormente informó, el gobernador de Yakarta, Pramono Anung, sintió directamente el atasco de tráfico a lo largo de Jalan TB Simatupang, South Yakarta. Según él, los atascos de tráfico en la carretera son realmente muy severos.

«No fui deliberadamente escoltado el sábado pasado, el dos conductores querían comprobarlo solo y fue realmente malo», dijo Pramono a periodistas en el Ayuntamiento de DKI Yakarta, el miércoles de agosto de 2025.

Pramono luego destacó el tamaño de las camas que estaban a lo largo de Jalan TB Simatupang. La cama se estableció a los efectos del Proyecto Estratégico Nacional (PSN) llevado a cabo por el gobierno central en el camino.

También instó a la agencia de transporte, Satpol PP a las filas de Bina Marga a intervenir para manejar el problema de las camas. Pramono pidió que las camas del proyecto se redujeran.