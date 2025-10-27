Pramono prohíbe a los antiguos comerciantes del mercado Barito controlar más de un puesto en Lenteng Agung

Jacarta – El Gobierno Provincial de DKI Yakarta (Pemprov) prohíbe a los excomerciantes Mercado Barito dominar más de un puesto en Sentra Fauna Lenteng AgungSur de Yakarta.

esto fue confirmado Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung respondiendo al tema del control y demolición del área del Mercado Barito el lunes 27 de octubre de 2025 esta mañana.

El área del Centro de Fauna Lenteng Agung ha sido preparada por el Gobierno Provincial de DKI como lugar de reubicación para los antiguos comerciantes del Mercado Barito.

«En este momento, fuera de los comerciantes de Barito, hay muchas personas que han pedido poder vivir allí, utilizar ese lugar», dijo Pramono a los periodistas en la zona occidental de Yakarta, el lunes 27 de octubre de 2025.

«Y le dije al jefe de la UMKM que nadie puede tener más de un quiosco. Así que un máximo de un quiosco es una persona», continuó.

Pramono explicó que esta prohibición se introdujo para prevenir prácticas monopólicas que se habían producido anteriormente en el Mercado Barito.

“La experiencia en Barito es que en un kiosco, una persona puede tener 15 kioscos, eso no puede pasar”, afirmó.

No sólo eso, Pramono también brindó alivio a los antiguos comerciantes del mercado de Barito que fueron reubicados en Lenteng Agung. Los comerciantes están exentos del alquiler y de los gastos de agua durante seis meses.

«Así que enfatizo al principio, en primer lugar, proporcionaremos alquiler y agua gratis durante 6 meses. En segundo lugar, ningún nombre o propietario puede tener más de un quiosco para que haya igualdad para la gente en Yakarta», concluyó Pramono.

Anteriormente se informó que el Gobierno Provincial de DKI Yakarta (Pemprov) desmanteló el mercado de aves Barito, Kebayoran Baru, sur de Yakarta, hoy lunes 27 de octubre de 2025.

El gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung, destacó que la demolición del mercado de Barito se llevó a cabo de manera humana y humana.

Además, dijo, su partido ya había entregado cartas de advertencia (SP) 1 a 3 a los comerciantes antes de llevar a cabo la demolición.

«En cuanto al manejo de la zona de Barito, hoy después de dar SP 1, SP 2, SP 3 somos muy humanos, muy humanos», dijo Pramono a los periodistas en la zona occidental de Yakarta, el lunes 27 de octubre de 2025.