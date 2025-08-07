Pramono prioriza a los propietarios de Kakarta KTP en el reclutamiento de miembros de Damkar

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Yakarta Pramono anung Wibowo dijo que priorizaría a los residentes que tenían a Yakarta KTP en el reclutamiento de bomberos (Damkar).

«Sí, por supuesto, la principal prioridad es los residentes de Yakarta. Pero Yakarta es una ciudad abierta. No se puede limitar a nadie. Si se le pregunta quién es el principal? Sí, los ciudadanos de Yakarta», dijo Pramono en el área del sur de Yakarta el jueves.

Anteriormente, Pramono había mencionado las vacantes de Damkar y el manejo de la infraestructura pública e instalaciones (PPSU) en promedio seguidas de personas fuera de Yakarta.

Damkar oficiales mientras extinguen el campus de bomberos Uin Sts Jambi

Tarifa de Pramono, esta es una prueba de que Yakarta es una ciudad abierta que da la bienvenida a cualquiera que quiera probar la fortuna en la ciudad capital.

Por lo tanto, a pesar de que los solicitantes de las vacantes de Damkar y PPSU están en auge, Pramono prometió continuar llevando a cabo el reclutamiento de la vacante de manera transparente.

Se sabe que el gobierno provincial de DKI Yakarta abre vacantes para 1000 miembros de Damkar. La aceptación de los nuevos miembros de Damkar se llevó a cabo porque, como se sabe, la cuota es muy faltante en Yakarta.

Del total de 267 aldeas en Yakarta, actualmente solo hay 170 bomberos.

En cuanto al personal, actualmente Yakarta tiene alrededor de 4.000 personas, a pesar de que sus necesidades ideales alcanzan de 10,000 a 11,000 personas.

Sin embargo, por otro lado, la Comisión de DPRD de DKI Jakarta A solicitó al Gobierno Provincial de DKI (PEMPROV) que priorice a los residentes de Yakarta a reclutamiento Oficiales de Damkar porque todavía hay muchos residentes desempleados.

Pitones de 4 metros en el campus del Instituto de Tecnología Tangsel (DOC: Damkar Tangsel) Foto : Viva.co.id/foe Peace Simbolon

«Proponemos que el reclutamiento sea priorizado por los ciudadanos de DKI», dijo el vicepresidente de la Comisión DPRD de DKI Jakarta, una Alia Noorayu Laksono.

Según él, todavía hay muchos residentes de Yakarta que no han conseguido un trabajo para que el reclutamiento de oficiales de Damkar pueda ser una solución laboral.

Pidió que el gobernador de DKI Yakarta y su equipo pudieran brindar más oportunidades a los ciudadanos de DKI, con un porcentaje del 10 por ciento desde el exterior y el 90 por ciento de Yakarta. (Hormiga)