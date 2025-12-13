Pramono prepara acuerdos para las mipymes en tierras del gobierno provincial de DKI después de los disturbios de Kalibata que involucraron a 6 miembros de la jefatura de policía de Yanma

Jacarta – El Gobierno Provincial de DKI Yakarta ha comenzado a preparar medidas para organizar las micro, pequeñas y medianas empresas en la región. Kalibataen el sur de Yakarta, tras un caso de golpiza que mató a dos cobradores de deudas y provocó la destrucción y quema de quioscos de residentes.

Gobernador de DKI Yakarta Pramono Anung afirmó que este incidente no sólo causó víctimas, sino que también tuvo un impacto directo en las actividades económicas de la comunidad, especialmente en los perpetradores. MIPYMES quien depende de su vida en la zona.

Pramono explicó que la tierra utilizada actualmente por los comerciantes es un activo que pertenece al Gobierno Provincial de DKI Yakarta. Por lo tanto, el gobierno tiene plena autoridad para organizar y reorganizar el área de manera integral y sostenible.

«Por cierto, el terreno utilizado es terreno del gobierno de la ciudad, todo pertenece al Gobierno de Yakarta. Por supuesto, actualmente estamos organizando y reorganizando esta área», dijo Pramono en el Ayuntamiento de DKI Yakarta, el sábado 13 de diciembre de 2025, citado por Antara.

Ubicación de la golpiza y vandalismo que mató al ojo de águila (matel) en Kalibata Foto : ANTARA/Luthfia Miranda Putri

Según él, la economía local se vio afectada por este caso. Por esta razón, el Gobierno Provincial de DKI está tratando de encontrar soluciones para que las pequeñas empresas puedan volver a realizar sus actividades de forma segura y ordenada.

En cuanto al plan de estructuración, Pramono dijo que el gobierno está pidiendo a las MIPYME que estudien y comprendan el esquema que se ha preparado. Esta medida se tomó para que las políticas implementadas posteriormente no perjudiquen a los pequeños comerciantes y aún brinden seguridad jurídica.

«Pedimos a las mipymes que estudien y comprendan los planes existentes. Más tarde, cuando llegue el momento, decidiré inmediatamente. Lo que está claro es que la tierra pertenece al Gobierno de Yakarta», dijo Pramono.

Hizo hincapié en que el manejo de los casos de matonismo y la gestión de las MIPYMES se llevarán a cabo de manera equilibrada. El gobierno, dijo, no sólo debería centrarse en hacer cumplir la ley, sino también garantizar que se mantenga la sostenibilidad económica de los ciudadanos.

Pramono espera que este paso pueda crear un entorno empresarial seguro, ordenado y justo para la gente de Yakarta, especialmente para las pequeñas empresas que se vieron directamente afectadas por este incidente.

Cronología Disturbios de Kalibata que involucró a 6 miembros Jefatura de policía

Anteriormente se informó que los disturbios frente al Cementerio de los Héroes de Kalibata, en el sur de Yakarta, ocurrieron el jueves 11 de diciembre de 2025 y resultaron en la muerte de dos cobradores de deudas u ojos de águila (matel). Según información de la policía de la República de Indonesia, el incidente comenzó con un informe de presunto abuso recibido por la policía de Pancoran alrededor de las 15.45 am.