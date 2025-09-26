Pramono pidió reparaciones en la puerta de peaje de Semanggi que se llevan a cabo en unas vacaciones para no hacer que se atasque

JacartaVIVA – Gobernador de DKI Yakarta Pramono Anung Wibowo pidió a las fiestas relacionadas que hicieran reparar En la puerta de peaje Semanggi 1 y Semanggi 2 se llevan a cabo los fines de semana o las horas pico exteriores.

«Así que antes había pedido al departamento de transporte que coordinara, que no lo volviera a hacer cuando muchas personas transportaban, yendo a casa del trabajo. Ayer llegué a casa del trabajo. Si quieres hacer unas vacaciones», dijo Pramono en Yakarta el jueves.

Pramono declaró que la congestión que ocurrió el miércoles 24 de septiembre de 2025 en Semanggi se debió a las reparaciones en la puerta de peaje Semanggi 1 y Semanggi 2.

Congestión en el área de purga

Las reparaciones se llevaron a cabo después de sufrir daños debido a manifestaciones hace algún tiempo.

«Entonces, en Semanggi, el atasco de tráfico de ayer fue causado por la puerta Semanggi 1 y 2 que se hizo reparaciones debido a los excesos de las manifestaciones de ayer que experimentaron incendios, etc., y eso se hizo simultáneamente», dijo Pramono.

Por esta razón, Pramono también le ha pedido a Jasa Marga que sea responsable de la ocurrencia de atascos de tráfico severos.

«En particular le preguntaremos a Jasa Marga quién es responsable de ello. No dejes que esto vuelva a suceder», dijo Pramono.

Cerrando varios Puerta de peaje En la ciudad, durante la noche, el flujo de vehículos se estancó severamente en varias carreteras principales en Yakarta, incluidos Sudirman y Gatot Subroto.

Esta condición había causado quejas de los usuarios de la carretera porque los atascos duraron horas y tarde en la noche.

Después de eso, Jasa Marga reabre varias puertas de peaje esta mañana. Hay cinco puertas de peaje que originalmente estaban programadas para estar cerradas para reparaciones, ahora reabridas parcialmente.

Congestión de Margonda Street por delante de Eid Foto : Viva.co.id/rinna Purnama (Depok)

Mientras tanto, 5 puertas de peaje que funcionan nuevamente de la siguiente manera:

1. GT Senayan, se puede cruzar parcialmente con 2 carriles

2. GT Semanggi 1, se puede cruzar el funcionamiento parcial con 1 carril

3. GT Slipi 1, operación completa

4. GT Semanggi 2 funciona parcialmente con 1 carril se puede cruzar

5. GT Kuningan 1 funciona parcialmente. (Hormiga)