Pramono pidió específicamente al director general de JIS que permitiera a BTS realizar un concierto

Jacarta – El gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung, confirmó que el grupo de K-pop Bangtan Sonyeondan o ahora conocido como BTS puede sostener concierto en el Estadio Internacional de Yakarta (ÉL) el próximo diciembre. Se han realizado coordinaciones con partes relacionadas.

Según sus palabras, los servicios de transporte hacia la zona JIS son mejores, tanto en trenes de cercanías como en trenes Transjakarta. Mientras tanto, para el estacionamiento de vehículos, las personas pueden utilizar el área de Ancol.

«Le pedí específicamente al Director General de JIS que pudiera ver a BTS el 26 y 27 de diciembre de 2026 en Yakarta. Si pudiéramos tocar en JIS sería muy bueno», dijo Pramono en la zona de Ancol, Yakarta, el domingo 24 de enero de 2026.

También dijo que actualmente se está construyendo el puente peatonal (JPO) que conecta JIS y Ancol, y se prevé que esté listo para su uso en junio de 2026.

«La gente vendrá fácilmente a JIS porque el KRL está allí, Transjakarta está allí, por lo que esta zona puede ser realmente prometedora en el futuro», dijo Pramono.

En esa ocasión, también pidió a la dirección de JIS que aumente las actividades en JIS y Ancol, tanto para conciertos de música como otros.

«He pedido al director general de Ancol y al director general de JIS que aumenten las actividades en este lugar. Además de las instalaciones deportivas, por supuesto también habrá grandes conciertos, ya sea de Bon Jovi o Coldplay», dijo Pramono.

Mientras tanto, la serie de gira mundial de BTS se abrirá en Goyang, Corea del Sur, con los primeros conciertos programados para el 9, 11 y 12 de abril de 2026.

Después de eso, el grupo formado por RM, Jin, j-hope, Suga, Jimin, V y Jungkook continuará su viaje a varias regiones del mundo, incluida Yakarta, a finales de diciembre de 2026. (Ant)