Pramono pide que se limpien los carteles y banderas del partido en la carretera: inquietantes e improductivos

Jacarta – Gobernador de DKI Yakarta Pramono Anung Wibowo le pidió a Ter que lo limpiara vallas publicitarias Y bandera fiesta esparcidos en el camino.

«Estamos empezando a colocar pequeñas cosas en el campo, incluidas pancartas, vallas publicitarias, etc., que distraen, que son improductivas, que han existido durante demasiado tiempo, incluidas banderas de partidos que están esparcidas por todas partes», dijo en Yakarta el lunes.

Pidió que lo limpiaran. De hecho, Pramono alentó al alcalde de Yakarta, incluidas las tropas naranjas, a tener siempre un sentido de limpieza de los lugares que son instalaciones públicas.

Gobernador de Yakarta, Pramono Anung Foto : tvOnenews/Abdul Gani Siregar

«Por ejemplo, en los parques hay carteles que no se han limpiado desde hace años. Bueno, cosas como estas no deberían suceder», afirma Pramono.

Para que la atmósfera sea más limpia y cómoda, Pramono también solicitó que la basura sea transportada inmediatamente por el Servicio Ambiental de DKI Yakarta (DLH).

De hecho, ahora DLH DKI Jakarta también ofrece servicios a los residentes de Yakarta que necesitan ayuda para transportar residuos de gran tamaño (residuos voluminosos) a través del sitio web oficial de DLH DKI, a saber, merdeka.jakarta.go.id.

«Este servicio existe para evitar la eliminación descuidada de ‘residuos voluminosos’ que tienen el potencial de contaminar el medio ambiente, obstruir las vías fluviales y acumularse en los ríos», dijo el jefe de DKI Jakarta DLH, Asep Kuswato, en su declaración en Yakarta la semana pasada.

Posteriormente, los residentes pueden seleccionar el menú «Servicios» y hacer clic en el submenú «Residuos voluminosos». Posteriormente, se solicita a los residentes que completen sus datos personales y un formulario de solicitud de transporte.

Las solicitudes entrantes serán verificadas por el equipo de DLH. Si se aprueba, los funcionarios de la Administración del Servicio Ambiental de la Ciudad/Regencia (Sudin LH) o la Unidad de Implementación Ambiental del Subdistrito correspondiente (Satpel LH) recogerán los desechos directamente en la ubicación del solicitante.

Alternativamente, los residentes también pueden entregar ellos mismos los residuos grandes en los puntos de recogida designados. (Hormiga)