Pramono pide que las excavaciones en Yakarta no se realicen simultáneamente para no crear atascos

Jacarta – Gobernador de DKI Yakarta Pramono Anung Wibowo ha dado instrucciones PAM Jaya para que en el futuro no tengas que cavar en busca de tuberías al mismo tiempo aire Limpiar en algunos lugares para no provocar atascos.

Lea también: Pramono revela los logros de DKI Damkar y está listo para abrir la formación a otras regiones



Pramono quiere uno excavación Se puede garantizar que se complete primero antes de realizar cualquier otra excavación.

«Le pedí a PAM Jaya que no lo manejara como antes, lo desenterrara y lo dejara. Este tiene que ser desenterrado, terminado y luego trasladado a otro lugar», dijo Pramono cuando se reunió en el norte de Yakarta el lunes.

Lea también: Decenas de atascos tiñen el tráfico de Bandung esta mañana





Un trabajador está cavando un hoyo.

Pramono dijo que actualmente la cobertura de agua potable en Yakarta ha alcanzado el 80 por ciento.

Lea también: ¿Con qué frecuencia se debe lavar el auto durante la temporada de lluvias? Esta es una explicación completa y razones.



Sin embargo, Pramono admitió que para lograr el objetivo de una cobertura de agua limpia del 100 por ciento para 2029, PAM Jaya definitivamente llevará a cabo excavaciones en varias áreas de Yakarta, especialmente en el norte de Yakarta.

Por esta razón, dijo Pramono, en el futuro el manejo de estos logros será diferente. Por lo tanto, se espera que la excavación no cause congestión del tráfico en varias zonas de Yakarta.

«Por eso he hecho un pedido específico al Director General de PAM Jaya porque la esperanza es que para 2029 esté 100 por ciento operativo en Yakarta», dijo Pramono.

Anteriormente, el director principal de PAM Jaya, Arief Nasrudin, reveló que PAM Jaya llevaría a cabo un proyecto para instalar una nueva tubería de 1.000 kilómetros en 2026.

Arief también se disculpó con el público porque el proyecto tenía el potencial de causar atascos en Yakarta.

Según Arief, la instalación de tuberías se distribuirá en varias regiones, siendo la principal prioridad las zonas del este de Yakarta y del norte de Yakarta.

«Nuestro enfoque se centrará principalmente en el este de Yakarta, al norte de Yakarta, yendo un poco al sur, hemos comenzado a aumentar las fuentes de agua y las conexiones han llegado al Departamento de Asuntos Exteriores. Ya estamos en Pondok Pinang, estamos creando un poco más de tráfico», dijo Arief.



Gobernador de Yakarta, Pramono Anung

Para el oeste de Yakarta, la construcción todavía está esperando la preparación de las fuentes de agua del Ministerio de Obras Públicas (PU), incluida la presa Karian en Banten.

Aun así, PAM Jaya está preparando varias rutas alternativas de oleoductos para que el proyecto continúe en 2026. (Ant)