Pramono pide que la venta de entradas para el planetario no sea sólo online: el 50 por ciento se vende directamente

Jacarta – Gobernador de DKI Yakarta Pramono Anung Wibowo pidió una venta boleto Planetario no todo se hace online para que toda la comunidad pueda disfrutar de estos atractivos turísticos.

«He decidido que el 50 por ciento (de la venta de entradas) se realizará en línea, el 50 por ciento será ‘venta de entradas’ directa en el lugar», dijo Pramono cuando se reunió en el centro de Yakarta el lunes.

El domingo 28 de diciembre cuando visitó el Planetario, la queja del público fue que las entradas estaban agotadas hasta el 31 de diciembre de 2026.

El gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung, en el planetario Taman Ismail Marzuki (TIM)

Como resultado, las personas que vengan directamente al Planetario y no hayan reservado sus entradas online no podrán acceder a esta atracción turística educativa.

De hecho, dijo Pramono, no sólo los yakartanos vienen de vacaciones al Planetario. Muchos residentes de otras áreas como Depok y Tangerang también vinieron a ver el Planetario recientemente reactivado.

«Es una lástima que mucha gente haya venido de todas partes, no todos pidieron entradas online. Así que ayer decidí 50 por ciento en persona, 50 por ciento en línea», dijo Pramono.

Anteriormente, durante la activación del Planetario, Pramono anunció que haría que las entradas al Planetario fueran gratuitas para todos los estudiantes durante tres meses.

No sólo para los estudiantes de Yakarta, Pramono también proporcionará entradas gratuitas al Planetario para los estudiantes fuera de Yakarta que quieran venir a este lugar.

Sin embargo, Pramono enfatizó que esta política sólo se aplica a los estudiantes. Pramono dijo que a los padres y acompañantes se les seguirá cobrando una entrada.

Actualmente se sabe que el precio de la entrada al Planetario es de 10.000 IDR por persona. (Hormiga)