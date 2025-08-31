Pramono ordenó a sus hombres que no vinieran al extranjero por un tiempo

JacartaVIVA – El gobierno provincial de DKI recordó a los jefes regionales en Yakarta que no vayan al extranjero por un tiempo, según la dirección del Ministro de Asuntos Interiores (Ministro de Asuntos Interiores), Tito Karnavian.

Leer también: Los estudiantes de UPI Bandung son apuñalados por OTK cuando las personas ayudan a ser golpeadas en el medio de la manifestación



«Pregúntele al jefe de la cabeza regional para que este temporal no extranjero Antes. Y si ese Yakarta está tan de acuerdo «, dijo Pramono en su declaración en Yakarta el domingo.

Pramono asistió a la reunión de coordinación (reunión de coordinación) dirigida por el Ministro del Interior (Ministro de Asuntos Interiores), Tito Karnavian Online, sábado 30 de agosto de 2025.

Leer también: Los testigos revelaron el saqueo de la casa de Sri Mulyani estampada, hubo fuegos artificiales y llevando un dron



A esta reunión asistieron todos los jefes regionales en Indonesia, especialmente de ciudades que experimentaron manifestaciones.



Gobernador de Yakarta, Pramono Anung

Leer también: Kai fue implementado una parada de tren de larga distancia en la estación de Jatinegara hasta el 2 de septiembre



Respondiendo a eso, Pramono declaró que el gobierno provincial (Pemprov) de DKI Yakarta estaba listo para llevar a cabo la dirección y brindar pleno apoyo.

Además, el Ministro del Interior también instruyó a reducir los eventos que celebran, mostrando el lujo y los eventos de canto. Relacionado con esto, Gobernador Pramono dio su agradecimiento al Ministro de Asuntos Interiores.

«Si en Yakarta es realmente práctico, el evento es en realidad el más POL, si solo hay actividades solo bailando, no cantando», dijo.

Pramono también enfatizó la importancia de los funcionarios de no hacer declaraciones que puedan incomodar al público al público.

Esto también está de acuerdo con la dirección del Ministro del Interior. Por lo tanto, Pramono también ha instruido a todo su personal para que proporcione declaraciones relacionadas con sus tareas y funciones principales (Tupoksi).

Además, Pramono dijo que los esfuerzos para mantener a Yakarta no solo podrían llevar a cabo el gobierno. Pero también necesita una participación pública para que la seguridad de Yakarta pueda mantenerse juntos.

«En este momento, mantener Yakarta es lo que realmente quiero que me apliquen en el campo para mantener juntos. Pero mantener a Yakarta no es suficiente solo el Ayuntamiento, necesita una participación pública», dijo.

Por lo tanto, en el futuro cercano, Pramono celebrará una reunión con el Foro de Coordinación de Liderazgo Regional (Forkopimda) a la que deben ser atendidas por todos los líderes.

Además, el gobierno provincial de DKI Jakarta también coordinará con el liderazgo de las organizaciones comunitarias (CSO), tanto juveniles como religiosos.

Pramono también enfatizó que el gobierno provincial de DKI Yakarta continuará permitiendo la organización de eventos religiosos en Yakarta. Incluso un día de vehículo motorizado o Día libre de coche (CFD) en la próxima semana aún se implementará.

En una reunión de coordinación, el gobernador Pramono fue acompañado por todo su personal, incluido el vicegobernador Rano Karno, el secretario regional de DKI Jakarta, asistente, alcalde y jefe de agencia relacionada.

Por lo tanto, se espera que la dirección del Ministro del Interior haya sido bien entendido por todo su personal. (Hormiga)