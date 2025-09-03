Pramono ofrece a los comerciantes del quiosco de alquiler del distrito mlock m 2 meses en blok m hub

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Jakarta, Pramono anung oferta gratis costo costura durante dos meses para los comerciantes en el área del distrito Blok M quien se mudó al área del centro de bloque M.

Pramono ofreció la política después de que muchos comerciantes se fueron debido a no poder pagar las tasas de alquiler en el área del distrito de bloque M que experimentó un aumento drástico.

«Luego, para los comerciantes o cualquier persona que quiera usar esta instalación, durante dos meses proporcionamos gratis y, por supuesto, también pedimos mantener la conductividad, la comodidad, la seguridad en Blok M», dijo Pramono a los periodistas en el área de Blok M, South Yakarta, miércoles 3 de septiembre de 2025.

Por otro lado, Pramono destacó el aumento de las tasas de alquiler parar En el distrito de Block M., dijo que el aumento en los precios de alquiler de quioscos allí excedió el límite normal.

De hecho, de acuerdo con el acuerdo inicial, la tasa de alquiler del quiosco se estableció entre RP. 300,000 a RP. 1.5 millones por mes. Sin embargo, la factura de alquiler se disparó para causar quejas de los comerciantes.

«He revisado directamente, discusiones con el Director Gerente de MRT, que realmente sucedió. Así que ese es el límite inferior de RP 300,000 el límite superior de Rp 1.5 millones, dijo que había más que eso», dijo.

Pramono explicó que la gestión del distrito de Blok M había sido llevada a cabo por PT MRT Jakarta (Perseroda) en colaboración con una de las cooperativas.

Si se demuestra que la cooperativa viola el acuerdo, solicitó que se detuviera la cooperación.

«Si no cumplen con el acuerdo, entonces pido que sea Poppone, la cooperación se detiene», concluyó Pramono.