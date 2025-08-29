Pramono no revocará KJP si los estudiantes están involucrados en manifestaciones

Yakarta, Viva – El gobierno provincial (Pemprov) de DKI Yakarta enfatizó que no revocará la tarjeta inteligente de Yakarta (KJP) alumno-Siswi cuando está involucrado en la acción reunión Lo que pasó en Yakarta.

Leer también: Se desviaron varias rutas de Transjakarta que pasaron Mako Brimob Kwitang



«Entonces, los asuntos de KJP son la plena autoridad del gobierno de Yakarta. Y en este caso no hay ganas de que revocemos el KJP», dijo el gobernador de DKI Yakarta Pramono anung Wibowo en el Ayuntamiento de DKI Yakarta, viernes.

Sin embargo, el gobierno provincial de DKI Yakarta todavía apeló a todos los estudiantes de la ciudad de Yakarta para no participar o participar en manifestaciones.

Leer también: El sospechoso en el caso LPEI utiliza un dinero de corrupción de RP. 150 mil millones para juegos de azar





El gobernador Pramono lloró la funeraria de Affan Foto : Relaciones públicas provinciales de DKI Jakarta

También le pidió al jefe de la Oficina de Educación de Jakarta DKI (DISDKK) Nahdiana que enviara una carta de apelación a todos los directores de la escuela.

Leer también: El KPK dio una advertencia a familiares sospechosos de transferir 3 autos de la residencia oficial de Immanuel Ebenezer



Mientras tanto, Dki Jakarta Disdik dio una serie de pasos anticipatorios para que los estudiantes de la escuela no participen en la manifestación. Uno de ellos es permitiendo que los estudiantes que viven en el área alrededor de la manifestación aprendan de casa.

«Hasta ahora, hay algunas condiciones escolares cercanas a la ubicación de la manifestación o la distancia de los niños. Las solicitudes de los padres, por lo que los niños pueden estudiar en casa mientras continúan comunicándose intensamente con los padres para garantizar la presencia de niños», dijo el jefe de la Oficina de Educación de DKI Jakarta Nahdiana, jueves.

Además, como un esfuerzo para anticipar la posible provocación de invitaciones a los estudiantes para participar en la manifestación, su partido emitió una carta de instrucción en la oficina número 31 de 2025 con respecto a la optimización de las actividades de enseñanza y aprendizaje en la unidad de educación para todos los DKI de DKI.

La regla es un derivado del número de instrucción del Secretario Regional 62 de 2025 con respecto al control de la presentación de opiniones en público en forma de manifestaciones o manifestaciones.

Nahdiana dijo que a partir del martes 26 de agosto de 2025, su partido realizó una supervisión a la escuela relacionada con la presencia de estudiantes y su regreso de la escuela a la casa a través de la comunicación intensiva con los padres.

«También asignamos y brindamos asistencia a la asistencia y el regreso de los estudiantes para las escuelas privadas que tienen el potencial de ser fácilmente provocados (los estudiantes provienen de familias desfavorecidas)», dijo Nahdiana.

No solo eso, Dki Jakarta Disdik también celebró una reunión de coordinación escalonada con el director para llevar a cabo una supervisión estricta y organizaciones de aparatos regionales (OPD) relacionadas, así como a las autoridades para mitigar si hoy en día los niños todavía se encontraban desde casa que reclamaban ir a la escuela, pero de hecho no llegaron a la escuela.

Sin embargo, no se ha explicado en detalle relacionados con las sanciones que se impondrán si todavía hay niños que participan en la manifestación. (Hormiga)