Pramono no permitirá que los atletas israelíes compitan en el Campeonato Mundial de Gimnasia

JacartaVIVA – Gobernador de DKI Yakarta Pramono anung Wibowo enfatizó que no permitiría su presencia atleta Israel En el campeonato mundial Ejercicio 2025 en Yakarta.

«Con respecto a los atletas israelíes, si van a Yakarta como gobernador, por supuesto, en condiciones como esta definitivamente no lo permitiré», dijo Pramono en el Ayuntamiento de Yakarta, el miércoles.

Pramono también espera que el gobierno y las organizaciones piensen mil veces sobre invitar a atletas de Israel.

De hecho, Pramono enfatizó que la visa del atleta no debería haberse emitido para que no pudiera visitar Yakarta.

«Debido a que no hay ningún beneficio en condiciones como esta para que los atletas de gimnasia compitan en Yakarta. Definitivamente inflamará, encenderá la ira pública en condiciones como esta», dijo Pramono.

Pramono enfatizó que esto se debía a que el recuerdo de lo que sucedió en Gaza todavía estaba muy integrado en la sociedad, por lo que la presencia del atleta podría desencadenar la ira pública.

«Nosotros, especialmente el discurso del presidente Prabowo Subianto en la ONU, somos ‘claros’, claros, por lo que no hay necesidad de traducir más», dijo Pramono.

Anteriormente, el vicepresidente de la Comisión I DPR Ri Sukamta también instó al gobierno a adoptar una postura firme sobre la participación de los atletas israelíes en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de 2025 en Yakarta este octubre.

Dijo que el permiso para que los atletas israelíes compitan en Indonesia no solo tiene el potencial de causar polémicas públicas, sino que también viola el mandato constitucional que rechaza todas las formas de colonialismo.

«El gobierno debe demostrar una postura de política exterior indonesia que sea gratuita y activa, prohumanidad y de acuerdo con el mandato de la Constitución. No nos dejes admitir nuevamente con respecto a la participación de Israel en eventos deportivos internacionales», dijo Sukamta.

Como miembro de la Comisión I de la DPR a cargo de las relaciones extranjeras, dijo, Indonesia desde el comienzo de la independencia siempre ha rechazado constantemente el colonialismo y ha apoyado la independencia palestina.

Esto se refleja en el preámbulo de la Constitución de 1945 que establece que «el colonialismo en el mundo debe ser abolido porque es incompatible con la humanidad y la justicia». (Hormiga)