Pramono Niega Que Los Residentes De Baduy Víctimas De Begal Sea Rechazados Por El Hospital De Yakarta Por No Tener KTP: Supuestamente Un Lenguaje Diferente

Jacarta – Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung Wibowo habló sobre los residentes tribales baduy Repan (16) que fue rechazado hospital mientras pedía tratamiento tras ser asaltado en Jalan Pramuka, Cempaka Putih, en el centro de Yakarta, el domingo 26 de octubre de 2025.

Lea también: Respuesta del ministro coordinador Pratikno a los residentes de Baduy que fueron asaltados en el centro de Yakarta



Pramono enfatizó que esto no es cierto. Admitió que también había convocado al jefe del Servicio Provincial de Salud de DKI Yakarta, Ani Ruspitawati, para realizar controles.

«Entonces, para los residentes de Baduy, no es cierto que haya habido un rechazo del hospital. Llamé específicamente al jefe del servicio», dijo Pramono a los medios de comunicación el jueves 6 de noviembre de 2025.

Lea también: Este hombre recibió un cálido apoyo de los internautas después de parecer entusiasmado por buscar trabajo en la Feria de Empleo para Discapacitados.





Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung Wibowo

Luego Pramono reveló que DKI Jakarta Kadinkes también había realizado controles sobre el terreno y no encontró ningún hospital que rechazara a las víctimas.

Lea también: El vicepresidente Gibran dice que se construirán 24 hospitales en Papúa: no se derivará más gente a Java



«Sin embargo, lo que está claro es que no hay ninguna prohibición para los hospitales. De hecho, la jefa del departamento, la propia señora Ani, finalmente fue al campo para comprobarlo. Así que eso no es cierto en absoluto», dijo Pramono.

Mientras tanto, Pramono enfatizó que no hubo negativa de servicios hospitalarios por no tener uno. ETC. Sin embargo, Pramono sospechaba que había un malentendido debido a los diferentes idiomas.

«Lo siento, la comunicación que se produjo fue por culpa del pueblo baduy, tal vez el idioma no fue (entendido) por lo que hubo obstáculos», explicó Pramono.

«No (no porque no tenga documento de identidad)», dijo con firmeza.

Para su información, este incidente se subió a la cuenta de la red social Instagram @fesbukbanten, con el título ‘Los residentes de Baduy se convierten en víctimas Pícaro en Yakarta, dinero y miel confiscados».

Luego se vio una foto de la víctima acostada en una cama de hospital en estado de indefensión. Este hombre parece llevar una diadema de lomar o baduy.

Mientras tanto, en el comunicado se escribe que los perpetradores robaron 10 botellas de miel pertenecientes a la víctima R, luego dinero en efectivo por valor de 3 millones de IDR y un teléfono celular desapareció, lo que provocó que la víctima sufriera una herida cortante con un arma punzante lanzada por el presunto autor.

tvOnenews/AR Safira