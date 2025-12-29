Pramono niega que existan intermediarios de entradas para el planetario

Jacarta – Gobernador de DKI Yakarta Pramono Anung Wibowo negó que hubiera rechazar quien vende boletos Planetario a un precio mayor.

Lea también: Sátira de la ONU, Trump: Estados Unidos es ahora el determinante de la paz mundial



«No, no hay intermediarios. Es imposible que haya intermediarios», dijo Pramono cuando se reunió en el centro de Yakarta el lunes.

Si se demuestra que hay corredores que venden entradas para el Planetario, pedirá al Director Principal de PT Jakarta Propertindo (Jakpro) que asuma la responsabilidad.

Lea también: Descarrilamiento de tren en México: 13 muertos y 98 heridos



«Si hay intermediarios, le pido al director general de Jakpro que asuma la responsabilidad. Ya les he advertido que no se permiten intermediarios», dijo Pramono.

Lea también: El gobernador Mualem recibe ayuda de ciudadanos malasios para las víctimas del desastre en Aceh



Anteriormente, una publicación se volvió viral en las redes sociales de una de las cuentas que ofrecía entradas para el Planetario por 30.000 IDR cada una. De hecho, se sabe que las entradas al Planetario sólo cuestan 10.000 IDR por entrada.

Varios internautas también criticaron las cuentas de las redes sociales. Los internautas consideran que la práctica de los intermediarios es la razón por la que a la gente le resulta difícil conseguir entradas para el Planetario.

De hecho, varios internautas también se quejaron inmediatamente de la dificultad para conseguir entradas para el Planetario en la cuenta oficial de Instagram de Pramono.

Para gestionar estas quejas, Pramono también ha ordenado que todas las entradas del Planetario no se vendan online.

Pramono solicitó que las entradas para el Planetario se vendieran un 50 por ciento en línea y un 50 por ciento en persona (in situ).

Así, dijo, las personas que vengan directamente al lugar también podrán comprar boletos y vacacionar con sus familias en este punto turístico educativo.

Pramono también ofrece entrada gratuita al Planetario a todos los estudiantes de Yakarta y otras zonas durante tres meses. Los estudiantes de todas las regiones pueden disfrutar de las vacaciones escolares mientras aprenden sobre los planetas en el Planetario. (Hormiga)