Pramono niega el tema del aumento de las tarifas de estacionamiento en Yakarta: eso no es cierto

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung Wibowo negó los problemas que circulaban sobre el aumento tarifas de estacionamiento en la ciudad capital. Afirmó que el Gobierno Provincial de Yakarta (Pemprov) no había planes para aumentar las tarifas de estacionamiento.

«Entonces, hasta el día de hoy no ha planeado aumentar las tarifas de estacionamiento. Entonces, lo que se transmite, no sé quién lo dijo, no era cierto», dijo Pramono a los periodistas en el Ayuntamiento de Yakarta, el miércoles 10 de septiembre de 2025.

Por otro lado, Pramono explicó que el gobierno provincial de DKI Jakarta estaba realizando un estudio relacionado con la implementación de un sistema de pago de estacionamiento no en efectivo (sin efectivo) y una reorganización del sistema de estacionamiento. Sin embargo, dijo, no ha habido una decisión oficial con respecto a las tarifas de estacionamiento.

Además, Pramono dijo si hubo más tarde política Solo relacionado con las tarifas de estacionamiento, entonces debe pasar por la aprobación del gobernador.

«Que estamos estudiando sin efectivo para estacionamiento, sí. Para regular el estacionamiento, sí. Pero nunca ha habido ninguna decisión, y si hay una decisión debe obtener la aprobación del gobernador», concluyó.

Anteriormente, la Agencia de Transporte DKI Jakarta a través de la cuenta de Instagram @Dishubdkijakarta el lunes (8/9) había cargado información sobre el plan de ajuste de tarifas de estacionamiento en Yakarta.

Se afirmó que la nueva política estaba preparada para reemplazar la antigua regulación, a saber, el reglamento del gobernador número 120 de 2012 con respecto a la tarifa de estacionamiento y el número de perglo 31 de 2017 en relación con las tarifas de servicios de estacionamiento.



Parque y paseo en estacionamiento de automóviles y motocicletas en Bulus MRT Lebak Foto : DOK Alcalde del sur de Yakarta M Anwar

En la carga, la Agencia de Transporte DKI también muestra una comparación de las tarifas de estacionamiento de Yakarta con otras ciudades en Indonesia.

En la actualidad, las tarifas de estacionamiento de automóviles en Yakarta son IDR 5,000 por hora, más bajas que South Tangerang IDR 6,000 y Surabaya IDR 8,000.

Para las motocicletas, la tarifa en Yakarta es RP. 2,000, lo mismo que la mayoría de las otras ciudades, mientras que los autobuses y camiones están sujetos a RP8,000 – RP12,000.