Pramono lloró la funeraria de Affan, un funeral facilitado por el gobierno provincial de DKI

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Yakarta, Pramono anung Wibowo lloró a funeraria Uno de los taxistas de motocicletas en línea, Affan Kurniawan, que fue víctima en el incidente de manifestación que ocurrió en Yakarta.

«Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. También de luto profundamente por el fallecimiento de nuestros hermanos, affan kurniawan bin zulkifli. Que Allah swt reúna la tumba y la coloca en el mejor cielo.



El gobernador Pramono lloró la funeraria de Affan Foto : Relaciones públicas provinciales de DKI Jakarta

DKI JAKARTA Gobierno provincial Yakarta garantiza la plena asistencia a las familias de las víctimas, comenzando desde el cuerpo del proceso de comercialización del cadáver hasta entierro.

«Estamos comprometidos a ayudar completamente para que la familia no esté cargada. Facilitaremos el marketing y el funeral lo mejor posible», dijo.

El gobernador Pramono también invitó a todas las partes a mantener la situación de la ciudad capital para permanecer segura y propicio.

«Esperamos que todas las partes puedan abstenerse y priorizar el asentamiento de manera pacífica. Yakarta es nuestro hogar compartido, y debemos mantenerlo armonioso y ordenado», dijo.

Además del número de muertos, según los datos de la Oficina de Salud DKI Jakarta, hubo 38 pacientes lesionados tratados en varios hospitales, incluidos:

RSCM: 1 persona

Hospital Pelni: 12 personas

RSPP: 8 personas

Hospital Bhakti Mulia: 5 personas

Gobierno del gobierno de RS: 2 personas

Hospital Patria Ikkt: 1 persona

Rsal Mintohardjo: 5 personas

RS EKA GED GEM: 1 persona

Hospital Tarakan: 1 persona

RSKD Duren Sawit: 2 personas



Barcuda Captura de pantalla Lindas Men usa chaquetas Ojol.

«El gobierno provincial de DKI Jakarta está lleno de costos de mantenimiento para todos los pacientes sin excepción. Queremos asegurarnos de que obtengan los mejores servicios de salud sin preocuparse por los costos», dijo el gobernador Pramono.

El gobierno provincial de DKI Jakarta continúa coordinando con las partes relacionadas para garantizar que las condiciones permanezcan controladas y los derechos de la comunidad estén protegidos.