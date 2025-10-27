Pramono libera el quiosco Lenteng Agung para ex comerciantes de Barito durante 6 meses

Jacarta – Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung dijeron ex comerciantes Mercado Barito quien fue trasladado a Lenteng AgungEl sur de Yakarta estará exento de tarifas de alquiler durante seis meses.

Se sabe que el mercado de Barito comenzó a ser demolido hoy, lunes 27 de octubre de 2025. Antes de su demolición, el Gobierno Provincial de DKI Yakarta había enviado primero cartas de advertencia (SP) a los comerciantes.

«De 125 quioscos he decidido proporcionar quioscos y agua gratis durante 6 meses», dijo Pramono a los periodistas en la zona occidental de Yakarta, el lunes 27 de octubre de 2025.

Pramono explicó que se proporcionó un alquiler gratuito durante seis meses para que los comerciantes tuvieran tiempo de adaptarse al nuevo lugar.

También cree que la nueva ubicación ocupada por los antiguos comerciantes del mercado Barito tiene el potencial de ser visitada por muchos visitantes considerando que está cerca de la estación Lenteng Agung.

«Con suerte, ¿por qué lo tomé? Porque sé con seguridad que los primeros 2 o 3 meses son muy difíciles, hay que socializar. Pero está ahí porque está cerca de la estación Lenteng Agung, por lo que la ubicación es bastante buena», explicó.