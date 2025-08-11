Pramono Kunker a Malasia, conviértase en orador en el foro de la ASEAN

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Yakarta Pramono anung Wibowo hizo una visita de trabajo a Kuala Lumpu, Malasia por tres días. Pramono asistirá a tres foros regionales ASEAN A partir del 11 de agosto al 13 de agosto de 2025.

«Esta agenda está en la invitación del Secretario General del Ministerio de Vivienda y el Gobierno Regional de Malasia, el Alcalde de Kuala Lumpur y el Secretario General de UCLG ASPAC», dijo el personal especial del gobernador de la comunicación, Chico Hakim, en su declaración, el lunes 11 de agosto de 2025.

El político de PDIP explicó que Pramono sería un orador en el Foro de Urbanización Sostenible de la ASEAN (ASUF), la reunión de gobernadores y alcaldes de Capitales de la ASEAN (MGMAC) y el Foro de Gobernadores y Alcaldes de la ASEAN (AGMF) 2025.

«Estos tres foros fueron realizados por el Ministerio de Desarrollo del Gobierno Regional de Malasia (KPKT) junto con Urbanice Malasia, las ciudades unidas y los gobiernos locales Asia Pacífico (UCLG ASPAC), Un-Habitat y la Secretaría de la ASEAN. Llevando el tema ‘Ciudades y regiones futuras de la ASEAN: inclusividad y sostenibilidad’, dijo.

Una de las cosas que se discutirán en el foro es un desarrollo urbano inclusivo, sostenible y duro para enfrentar desafíos futuros.