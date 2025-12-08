Pramono inspecciona el dique marítimo de Muara Baru tras filtraciones virales

Jacarta – Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung revisar terraplén del mar en zonas costeras Nueva MuaraPenjaringan, norte de Yakarta, que anteriormente se volvió viral debido a una experiencia fuga.

Lea también: Pramono Anung está listo para colaborar con el Ministerio de Juventud y Deportes y promete que Yakarta se convertirá en el epicentro de la industria deportiva nacional



Pramono prometió abordar inmediatamente el problema de las goteras en los diques para anticipar las inundaciones.

«Nos ocuparemos de ello de inmediato, porque esto es ahora, el robo para el próximo mes o los próximos meses definitivamente seguirá ahí. Sin embargo, el pico fue ayer», dijo Pramono a los periodistas en el área de Penjaringan, en el norte de Yakarta, informó ANTARA, el lunes 8 de diciembre de 2025.

Lea también: Pramono apunta a que Yakarta ingrese a las 50 principales ‘ciudades globales’ para 2030, el turismo deportivo se convierte en un sector estratégico



Dijo que la construcción del terraplén fue bastante compleja porque requirió coordinación con Pelindo. Sin embargo, agradeció que se pudiera anticipar bien las fugas de los terraplenes.

Pramono también afirmó que no es un problema si hay algunas partes que lo hacen viral porque en realidad será un aporte para mejoras en el futuro.

Lea también: Pramono pide retirar los carteles de las fiestas como máximo 3 días después del evento



«Para las zonas de Pelindo, pediremos a Muara Baru que coordine inmediatamente el trabajo junto con Recursos Hídricos (SDA)», dijo.

En la misma ocasión, el jefe del Servicio de Recursos Hídricos (SDA) de la provincia de DKI Yakarta, Ika Agustin Ningrum, dijo que su partido está actualmente fortaleciendo la estructura para superar las fugas en el terraplén de la fase A del Desarrollo Costero Integrado de la Capital Nacional (NCICD).

«Estamos fortaleciendo la estructura mediante lechada, utilizando el método de hormigón proyectado, excavando tres metros, luego vaciando y rellenando con hormigón premezclado K500 para el terraplén de seguridad costera», dijo.

Actualmente, se han realizado refuerzos estructurales aguas abajo de Nizam Zachman a lo largo de 400 metros y continuarán durante 1 kilómetro.

Ika explicó que anteriormente el grupo de trabajo había llevado a cabo el manejo de emergencia primero en ese lugar de acuerdo con los Procedimientos Operativos Estándar (SOP).

«En los próximos días definitivamente se seguirá llevando a cabo el fortalecimiento estructural», dijo Ika.

Anteriormente, Pramono había mencionado que el Gobierno Provincial de DKI Yakarta (Pemprov) ayudaría a reparar las fugas en el terraplén marino en la zona costera de Muara Baru, Penjaringan, en el norte de Yakarta.

Pramono explicó que la filtración real que se produjo no es responsabilidad del Gobierno de Yakarta.

Pramono dijo que la fuga del terraplén marítimo debería ser responsabilidad de Pelindo.