Pramono inauguró la parada del senen de Transjakarta, cambió el nombre a Yakarta Yakarta

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Jakarta, Pramono anung inaugurado Parada de transjakarta Senen Sentral que ahora ha cambiado su nombre a Transjakarta Stop Mantenga a Yakarta El lunes 8 de septiembre de 2025.

«En este día, inauguré una nueva parada de autobús, que una vez se llamó el senen de Sentral para convertirse en la parada de Transjakarta, Yakarta», dijo Pramono a los periodistas en la parada de Jakarta Jaga, el senen central de Yakarta.

Jakarta Jaw Stop es una de las instalaciones públicas que se dañó durante la acción demostración hace un tiempo.

Después de ser dañado, Pramono inmediatamente ordenó a su personal que llevara a cabo renovaciones. Solo tomó una semana, se completaron las renovaciones y la parada de autobús Transjakarta funcionó oficialmente nuevamente.

Además, Pramono explicó que este cambio de nombre se llevó a cabo como un recordatorio para que la destrucción de las instalaciones públicas no volviera a ocurrir.

Además, también quiere invitar a toda la comunidad a proteger conjuntamente la ciudad de Yakarta, una de las cuales es mantener las instalaciones públicas existentes.

«Es imposible mantener a Yakarta solo llevada a cabo por el gobierno sin la participación de la participación comunitaria», dijo Pramono.

También expresó su gratitud por la preocupación y la cooperación mutua de toda la comunidad de Yakarta al reconstruir la parada de autobús y afirmó estar agradecido en una semana, la parada pudo volver a la operación.

No solo la parada de guardia de Yakarta, el senen Toyota Rangga Stop, que se encuentra no muy lejos de la ubicación, también ha sido renovado y puede ser reutilizado por la comunidad. (Hormiga)