Pramono iluminará el parque Daan Mogot tras las acusaciones de prostitución entre personas del mismo sexo

Jacarta – Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung dijo que su partido planea lograrlo Parque Daan MogotCengkareng Barat, en el oeste de Yakarta, es más luminoso y abierto.

Así lo transmitió Pramono en respuesta a las acusaciones. prostitución mismo sexo que ocurrió en el parque Daan Mogot.

«Daan Mogot es una de las cosas que daremos prioridad para que el parque sea más luminoso, más abierto y que todos puedan aprovecharlo. Ayer estaba realmente oscuro», dijo Pramono a los periodistas, citado el domingo 16 de noviembre de 2025.

Pramono explicó, revitalización El parque Daan Mogot fue creado para que las personas se sientan más cómodas y seguras al realizar actividades allí.

Aparte de eso, dijo que el proceso de revitalización implicará la colaboración de muchas partes para que pueda completarse más rápidamente.

«Utilizaremos un esquema de cooperación mutua, incluida la RSE. Si mucha gente ayuda, esta revitalización puede ser más rápida y amplia», concluyó.

Como se informó anteriormente, la Unidad de Policía de la Función Pública (Satpol PP) de Yakarta Occidental (Jakbar) arrestó a dos hombres sospechosos de estar involucrados en la prostitución entre personas del mismo sexo en el parque Jalan Daan Mogot, Cengkareng, el viernes 14 de noviembre de 2025.

El jefe de la Sección de Orden y Seguridad del PP de Satpol de Yakarta Occidental, Edison Butar Butar, dijo que las dos personas habían sido detenidas en el Hogar Social Kedoya.

«Sí, así que anoche planeamos hacer un pulbaket (recopilación de materiales e información) primero. Resultó que había dos personas allí (sospechosas de estar involucradas en la prostitución entre personas del mismo sexo). Así que inmediatamente los llevamos, los llevamos al Hogar Social Kedoya», dijo Edison citado por ANTARA, el sábado 15 de noviembre de 2025.

Además de realizar detenciones, los agentes del PP de Satpol también colocaron cuatro pancartas que prohibían el uso del lugar como lugar para transacciones de prostitución.

«Las pancartas que advierten sobre el artículo 42 del Reglamento Regional de DKI Número 8 de 2007 se instalan en los lugares donde se llevan a cabo transacciones de prostitución», dijo Edison.