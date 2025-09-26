Pramono hará un edificio multifuncional en Yakarta, este es el concepto

Bandung, Viva – Gobernador de DKI Jacarta, Pramono Anung Wibowo afirmó todo tierra propiedad del gobierno provincial (Pemprov) de DKI se desarrollará con multifuncional o uso mixto. El objetivo, dijo, para que el uso de la tierra sea más eficiente al responder las necesidades de varios residentes

«Ahora he decidido las instalaciones o tierras propiedad de DKI, todos los edificios deben ser de uso mixto», dijo Pramono durante una conferencia pública en la Universidad de Padjadjaran (no), Bandung, viernes 26 de septiembre de 2025.

Pramono ejemplifica el plan desarrollo El campo de fútbol en el área de Blok S. Solicitó que la construcción del campo no ocupara mucho espacio porque se construiría cerca del área de Elite SCBD.

Construyendo ilustración de concreto.

«En el bloque S, el plan es construir un campo de fútbol. Dije, ya no puede ser así. Si lo desea, puede ser un campo de fútbol interior. El piso 3-4 se usa Coworking Space para jóvenes en la clase media de Yakarta. El quinto piso y la residencia, pero para la mitad, debido a la ubicación de SCBD», explicó.

En cuanto a las áreas densamente pobladas, como el área de cilincing a Tanjung Priok, un lugar para vivir con una escuela subsidiada por el Gobierno Provincial de DKI Yakarta (Pemprov).

«Si en Cilincing o Priok, el piso 1–2 puede ser para la escuela primaria, el tercer piso de los deportes, en la cima de la comunidad con subsidios del gobierno provincial», explicó.

Él consideró que esta estrategia ayudará a aliviar la carga de los ciudadanos mientras crea una ciudad más inclusiva.

«De esta manera, con suerte puede aliviar, incluido el asunto de las Naciones Unidas, porque el desafío del gobierno es garantizar la justicia de acceso», concluyó.