Pramono Hará Esto Antes De Aumentar Las Tarifas De Transjakarta

Jacarta – El Gobierno Provincial de DKI está mejorando las instalaciones de la flota de Transjakarta antes del aumento arancel servicios para aumentar la seguridad y comodidad del cliente.

«Ahora estamos mejorando las instalaciones, incluso este año los autobuses eléctricos de Yakarta, que antes sólo operaban 200, ahora operarán hasta 500 autobuses eléctricos», dijo el Gobernador de DKI Pramono Anung en M Bloc Space Yakarta, el lunes.

Se espera que con la mejora continua de las instalaciones, la gente se interese en utilizar el transporte público y la contaminación se reduzca significativamente.

Luego, por supuesto, con las mejoras en las instalaciones también hay un aumento de las tarifas. Además, hasta ahora la subvención por cada billete ha superado los 9.000 euros.



El gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung, en los terrenos del hospital Sumber Waras

Dijo que las tarifas de Transjakarta en Yakarta son más baratas que en áreas como Bogor, Bekasi y Tangerang.

«Actualmente el subsidio para cada billete en realidad supera los 9.000 rupias. Es imposible si lo apoyamos solos todo el tiempo», dijo.

Por lo tanto, el Gobierno Provincial de DKI Yakarta todavía está preparando el momento adecuado para anunciar un aumento en las tarifas de Transjakarta.

Sin embargo, su partido aseguró que seguirá siendo gratuito para 15 grupos como ASN, TNI, Polri, estudiantes, personas con discapacidad, ancianos, etc.

La tarifa Transjakarta de 3.500 IDR está en vigor desde hace aproximadamente 20 años o desde 2005.

Los datos de Transjakarta indican que la tarifa regular actual de Transjakarta es de 3.500 IDR por viaje. Sin embargo, durante el horario económico (05.00-07.00 WIB), la tarifa especial es de 2.000 IDR por viaje.

Sin embargo, en ocasiones existen tarifas especiales (promociones) como 1 IDR para determinados días.

La Rp. La tarifa de 3.500 actualmente vigente sólo puede cubrir el 14 por ciento de los costos operativos de Transjakarta. Se informa que las tarifas de Transjakarta aumentarán a 5.000 IDR. (Hormiga)