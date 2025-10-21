Pramono habla sobre los cementerios de varios pisos propuestos para superar el terreno limitado de TPU en Yakarta

Jacarta – Gobernador de DKI Yakarta Pramono Anung enviar sugerencias sobre entierro multinivel o vertical para superar limitaciones tierra lugar de entierro público (TPU) en Yakarta todavía está en estudio.

«Los entierros públicos son ahora un problema y actualmente se están estudiando. Hay propuestas, pero aún no se ha decidido si se permitirá que se realicen por etapas, y así se ha propuesto», dijo Pramono en Yakarta el martes por la noche.

Reconoció que el terreno limitado de TPU es un problema con el desarrollo actual de la ciudad de Yakarta. Por lo tanto, además de los cementerios de varios pisos, el Gobierno Provincial de DKI Yakarta (Pemprov) también propone TPU fuera de Yakarta.



Ilustración/Cementerio Público de TPU Foto : ENTRE FOTOS/Hafidz Mubarak A.

«Algunos proponen tener un cementerio fuera de Yakarta. Actualmente estamos pensando en ello, pronto lo decidiré», dijo Pramono.

El entierro multinivel puede interpretarse como un sistema de entierro vertical, es decir, puede utilizarse para dos o más cuerpos.

Mientras tanto, las tierras limitadas de TPU son un problema en Yakarta, y una de ellas se encuentra en el sur de Yakarta.

Anteriormente, el Departamento de Parques y Silvicultura de la ciudad del sur de Yakarta declaró que de un total de 16 TPU en el sur de Yakarta (Jaksel), nueve de ellos estaban llenos.

Los nueve TPU son West Tanjung, Jagakarsa, Kongsi Village, South Grogol, Kebagusan, Pisangan, East Pejaten, West Pejaten y Cikoko.

La capacidad de las nueve TPU que ya estaban llenas se transfirió a otras TPU.

Mientras tanto, con respecto a los datos sobre terrenos de TPU en DKI Yakarta y su tasa de ocupación hasta la fecha, ENTRE Lo confirmé con el Servicio Forestal y de Parques de la ciudad de DKI Yakarta hace varios días, pero no ha habido respuesta. (Hormiga)