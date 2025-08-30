Pramono gratis MRT a Transjakarta durante una semana

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Jacarta, Pramono Anung Wibowo eliminará todo el modo transporte que está bajo la autoridad del gobierno provincial de DKI Jakarta para la próxima semana.

Esta política fue tomada después de una serie de daños. sostener y la máquina de determinación de la tarjeta debido al caos de la demostración.

«Una semana en la siguiente, todo el transporte que es la autoridad del gobierno provincial de DKI Yakarta es gratuito. Cuesta cero Rupiah», dijo Pramono, en el área de Jalan Blora, Menteng, Central Yakarta, sábado 30 de agosto de 2025.

Este error se aplica a TransjakartaMRT, a otros modos de transporte administrados por la provincia de DKI Jakarta Bumd. Según Pramono, el sistema de determinación de la tarjeta en varias paradas de autobús no puede funcionar porque está dañado o incluso quemado.

«Debido a que algunas máquinas no se pueden aprovechar, no es posible ser obligado a operar a un ritmo normal. Por lo tanto, por el momento todo es gratis», explicó.

Sin embargo, aseguró que todos los modos de transporte continuaron operando. El gobierno provincial de DKI Jakarta también realiza inmediatamente reparaciones en las paradas de autobús y afectó las instalaciones públicas.

«La parada de autobús en llamas ha comenzado a ser reparada, incluso en el área de Slipi I. Gradualmente, las instalaciones se reabrerán y normalizarán», dijo Pramono.

Acción de demostración en la sede de la policía de Metro Jaya.

Mientras tanto, el vicegobernador de Dki Yakarta, afirmó Rano Karno, su partido inmediatamente fijó las instalaciones públicas dañadas por la manifestación.

«Yakarta se mejora de inmediato. Todas las tropas han bajado, han trabajado, han ampliado», dijo.