Pramono explica sobre el plan de trasladar IKJ a Kota Tua, el espacio de expresión no es el campus

Jacarta – El Gobierno Provincial de DKI enfatiza que solo está trasladando el espacio de expresión del Instituto de Artes de Yakarta (ikj) el casco antiguoNo es un lugar para obtener esa educación artística.

«Lo que estamos trasladando no es el instituto, sino los espacios de expresión que estamos trasladando a Kota Tua», dijo el Gobernador de DKI Pramono Anung en M Bloc Space Yakarta, el lunes.

Pramono dijo que en un futuro próximo construirá un escenario artístico en la zona del oeste de Yakarta. En su construcción, el Gobierno Provincial de DKI colaborará con varios ministerios relacionados.

El gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung, en los terrenos del hospital Sumber Waras

«Luego, en Kota Tua, colaboraremos con el Ministerio de Turismo y también con el Ministerio de Inversiones», dijo.

Se espera que el traslado al espacio de expresión IKJ sea más adelante un detonante para revivir la Ciudad Vieja como área de patrimonio cultural.

Anteriormente, al inspeccionar el área de Kota Tua el sábado 18 de octubre, Pramono dijo que planeaba trasladar el IKJ al área de Kota Tua en el oeste de Yakarta.

Además de trasladar el IKJ, Pramono también dijo que organizaría el área de Kota Tua y desarrollaría un «Desarrollo Orientado al Transporte» (TOD) en el área.

Esto está respaldado por la construcción del MRT que se está construyendo en toda la ciudad y cuya finalización está prevista para 2027.

Si este plan puede funcionar sin problemas de 2027 a 2029, entonces lo que el Gobierno de Yakarta ha planeado para Kota Tua puede ser el esperado. (Hormiga)