Pramono examinó la propuesta de Ahok sobre cupones para usuarios de transporte público en Yakarta

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Jakarta, Pramono anung afirmado explorando la propuesta del ex gobernador de Yakarta, Basuki Tjahaja Purnama AKA AHOK relacionado con dar vale Compre para los ciudadanos del usuario transporte público en Yakarta.

La propuesta fue entregada por Ahok cuando conoció a Pramono en el Ayuntamiento de Dki Yakarta, Central Yakarta, viernes 20 de agosto de 2025.

«Entonces, por los detalles, le he pedido a su equipo el Sr. Ahok y también Bapeda, coordinado por la Sra. Atika y sus amigos para que se exploren», dijo Pramono a los periodistas, citado el viernes 22 de agosto de 2025.

Dijo que, si más tarde se puede aplicar la propuesta y proporciona conveniencia para la gente de Yakarta, el gobierno provincial de DKI Yakarta hará un seguimiento.

Aun así, Pramono no ha podido explicar el mecanismo de dar el cupón porque actualmente todavía está explorando la propuesta de Ahok.

Anteriormente informó, el gobernador de DKI Yakarta para el período 2014-2017 Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok visitó el Ayuntamiento de Yakarta el miércoles de agosto de 2025.

Ahok se reunió con el gobernador de DKI Jakarta, Pramono Anung, y discutió una serie de cosas en Yakarta.

Uno de ellos, sugirió que el gobierno de Yakarta podría proporcionar incentivos en forma de cupones de compra a los usuarios de transporte público.

Los datos compilados por Antara dijeron que la cuota de mercado de los usuarios de transporte público en DKI Yakarta en 2024, la proporción de viajes de población utilizando modos de transporte público alcanzó el 20.97 por ciento y se dirigió a un aumento en el uso de modos públicos en un 5-10 por ciento cada año, así como aumentar la participación de los usuarios públicos a más del 31 por ciento a fines de 2025 (antiadonal) ()