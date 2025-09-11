Pramono enfatizó que nunca emitió un permiso sobre el terraplén concreto en cilincing

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung Wibowo abrió su voz sobre la existencia de un terraplén de concreto en las aguas del cilincing, el norte de Yakarta, que se quejó pescador porque interfiere con las actividades marítimas.

Leer también: El DPR insta al gobierno a moverse rápidamente para superar la avalancha de Bali: ¡la evacuación debe ser integral!



Pramono enfatizó que el desarrollo no era la autoridad Gobierno Provincia de Dki Jakarta.

«Necesitamos decir que el gobierno de DKI Yakarta no emite permiso para la cerca del mar», dijo Pramono en Cempaka Putih, Central Yakarta, jueves 11 de septiembre de 2025.

Leer también: Los pescadores se quejaron de terraplén de concreto en el mar cilincing, KKP llaman a la compañía propietaria





Cilincing de terraplén de hormigón, North Yakarta

Explicó que el permiso de construcción del terraplén concreto fue emitido por el gobierno central a través del ministerio Marina y pesca (KKP) a PT Karya Citra Nusantara (KCN).

Leer también: El rupias se fortaleció cuando el gobierno aseguró que la relación deuda / PIB fuera segura



«Esta es la autoridad del Ministerio de KKP dada al Pt. Karyacipta Nusantara», dijo.

Sin embargo, Pramono enfatizó que el gobierno provincial de DKI Yakarta todavía prioriza los intereses de las comunidades costeras, especialmente los pescadores cilincrientes.

«Para el gobierno de DKI Yakarta, lo más importante es que los pescadores no deben ser perturbados por actividades en ese lugar», dijo.

Pramono también ordenó al Departamento de Seguridad de Alimentos, Marítimos y Agricultura (KPKP) que convocara a PT KCN. La reunión se pretendía para que la compañía asegure que el acceso a los pescadores no esté bloqueado por terraplenes concretos.



Cilincing de terraplén de hormigón, North Yakarta roto Foto : Tvonews.com/abdul gani siregar

«De modo que he pedido a las agencias relevantes que inviten inmediatamente a la compañía y proporcionen garantías de que el Pt. Karya Cipta Nusantara debe proporcionar acceso a los pescadores activos en ese lugar», dijo.

Tvonews.com/abdul gani siregar