Pramono enfatizó que no sacó a los estudiantes de KJP y KJMU que participaron en la demostración

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Jakarta, Pramono anung Disposición de un problema extracción Tarjeta inteligente de Yakarta (KJP) y la tarjeta estudiantil superior de Yakarta (Kjmu) Estudiantes involucrados en manifestaciones en Yakarta.

Leer también: El Ministro de Obras Públicas que calcan la normalización del río Ciliwung comenzó a trabajar en 2026



Afirmó que el gobierno provincial (Pemprov) de DKI Yakarta no revocaría la asistencia.

«No es cierto. Así que el gobierno de Yakarta no revocará KJP o KJMU», dijo Pramono a periodistas en el Ayuntamiento de DKI Yakarta, Central Yakarta, miércoles 3 de septiembre de 2025.

Leer también: El gobierno provincial de Yakarta sacará a los destinatarios de KJP Plus y KJMU que se demuestra que están involucrados en los disturbios



Pramono dijo que la concesión de KJP y KJMU era su autoridad como gobernador. También había decidido no revocar la asistencia a pesar de que los estudiantes siguieron demostración.

«Esa es la autoridad del gobierno de Yakarta y especialmente del gobernador. He decidido que no se ha revocado nada», explicó.

Leer también: Gobernador Pramono: pérdida de infraestructura en Yakarta después de la demostración de RP. 80 mil millones



Mientras tanto, anteriormente el gobierno provincial de DKI Jakarta revocaría la Asistencia a Educación de Card Smart Card de Yakarta (KJP) Plus y la Card de Estudiantes Superior de Yakarta (KJMU) que se demostró que estaban involucrados en disturbios.

«Por supuesto, no seremos imprudentes. Esperaremos hasta que el proceso legal tenga una fuerza permanente», dijo el jefe de la Oficina de Educación de DKI Yakarta, Nahdiana en Yakarta, martes 2 de septiembre de 2025.

Instruyó a la escuela para que proporcionara informes, asistencia y orientación para que los estudiantes no participen en manifestaciones que condujeron a disturbios.

«Invitamos a todas las partes, tanto las escuelas, los padres y la comunidad, a guiar y ayudar conjuntamente a nuestros hijos para que puedan canalizar opiniones de manera constructiva», dijo.

Pero dijo que no revocaría a los estudiantes de KJP Plus y KJMU que participaron en la acción de entregar opiniones, excepto cometer actos criminales.