Pramono enfatizó que la revitalización de Marunda Flats continuará, aunque…

Jacarta – Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung Wibowo confirmó el plan revitalización Los pisos de Marunda, Cilincing, norte de Yakarta, continúan funcionando según lo previsto.

Lea también: Método De Una Banda Fraudulenta Que Hace Que El Padre De Raline Shah Perda 254 Millones De IDR, 2 Convictos Son Prisioneros En La Prisión De Medan



Pramono enfatizó esto a pesar de que los fondos de participación en los beneficios (DBH) recibidos por DKI Yakarta se redujeron en 15 billones de IDR.

«Para Marunda se llevará a cabo según lo previsto, porque se decidió a pesar de que hay eficiencia», dijo Pramono a los periodistas en Blok M, en el sur de Yakarta, el jueves 16 de octubre de 2025.

Lea también: BNN considera que estas dos sustancias anestésicas deben clasificarse como estupefacientes



Pramono destacó que la política de eficiencia presupuestaria implementada por el Gobierno Provincial de DKI Yakarta no obstaculizará varios proyectos prioritarios, especialmente aquellos relacionados con las necesidades básicas de la comunidad.

Anteriormente, Pramono Anung había planeado construir apartamentos en el área de Rorotan, Padat Karya, y revitalizar Apartamentos Marunda.

Lea también: ¡Alerta! Los casos de ISPA en Yakarta están aumentando, casi 2 millones de personas están infectadas hasta octubre



Este desarrollo es parte de un programa para proporcionar vivienda adecuada a personas de bajos ingresos (MBR).

«El gobierno de DKI seguirá construyendo apartamentos, porque es parte de nuestra responsabilidad de proporcionar viviendas habitables. Por lo tanto, el próximo desarrollo será en Rorotan, Padat Karya y también la revitalización de Marunda Flats», dijo Pramono.

En los próximos cinco años, el Gobierno Provincial de Yakarta, a través del Servicio de Vivienda Pública y Áreas de Asentamiento (DPRKP), planea construir y revitalizar apartamentos.

Los pisos a construir incluyen:

– Rusunawa Rorotan IX Fase I JU – Dos torres de 16 pisos con 484 unidades.

– JU Rusunawa Rorotan IX Fase II – Cinco torres de 16 pisos con 1.210 unidades.

– Solid Work Flats Fase II JU – Dos torres de 16 pisos con 381 unidades.

– Revitalización de Rusunawa Marunda Cluster C JU – Cinco torres de 20 pisos con 1.440 unidades. (Hormiga)