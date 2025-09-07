Pramono enfatiza a Monas está abierto a cualquier evento, incluida la religión

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Jakarta, Pramono anung enfatizó el área del Monumento Nacional (Monas), Central Yakarta está abierto a varios programa positivo, incluidas las actividades religioso.

«Monas está abierto a todos los eventos religiosos. Ese se ha convertido en mi compromiso con Bang Doel (vicegobernador de Dki Jakarta Rano Karno)», dijo Pramono, citado el domingo 7 de septiembre de 2025.

Además, Pramono dijo que las actividades en Yakarta habían vuelto a la normalidad, por lo que invitó a personas que querían celebrar eventos religiosos u otras actividades positivas.

«Nos ocuparemos de ello (eventos religiosos u otras actividades positivas)», dijo.

Pramono reveló esto después de asistir a la actividad de Yakarta cardizada de Yakarta iniciada por la Asamblea Taklim Nurul Musthofa en South Monas Plaza, Central Yakarta, el sábado 6 de septiembre de 2025.

El evento se llevó a cabo en el marco del cumpleaños del Profeta Muhammad vio 1447 Hijri, así como una oración conjunta por el pueblo indonesio.

Junto con el vicegobernador de DKI Jakarta, Rano Karno, Pramono admitió que estaba entusiasmado con la celebración de la monos de Yakarta Yakarta.

Según él, el evento podría fortalecer la fe y la piedad de los residentes de Yakarta, especialmente para mantener la atmósfera de la ciudad para mantenerse segura y propicio.

«Después de todo este tiempo, estamos esperando las actividades en Monas, en mi opinión, este es el momento adecuado. Cuando Yakarta necesita el fortalecimiento interno de la comunidad para proteger la ciudad, eventos como este son muy importantes», dijo Pramono.

También espera que la asamblea de Nurul Musthofa pueda continuar trayendo actividades positivas que fortalezcan a Ukhuwah Islamiyah, en línea con los esfuerzos conjuntos para mantener la unidad en la comunidad.

Yakarta está comenzando con la oración de la tarde en la congregación, la lectura de Yasin, Tahlil y la oración juntos, luego continuó con el canto de Salawat. La actividad a la que asistieron miles de fieles también presentó varios académicos, habib y líderes comunitarios. (Hormiga)