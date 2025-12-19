Pramono, empatizando con el desastre de Sumatra, enfatiza que Yakarta no celebrará una fiesta de fuegos artificiales de Año Nuevo

JacartaVIVA – Gobernador de DKI Yakarta Pramono Anung Wibowo confirmó que no había ninguno fiesta de fuegos artificiales por la noche Año Nuevo 2026.

Lea también: Receta de palitos de queso cremoso, un snack sencillo apto para acompañar la Nochevieja



«Inmediatamente decidí que, en mi opinión, no había necesidad de fuegos artificiales. Así que basta con usar drones (atracciones)», dijo Pramono Anung en el norte de Yakarta, el viernes 19 de diciembre de 2025.

Sin embargo, Pramono dijo que las celebraciones de Año Nuevo se seguirán celebrando en Yakarta, aunque de forma sencilla. Porque, dijo Pramono, Yakarta es la capital nacional y es una ciudad global, por lo que Yakarta será destacada por el mundo.

Lea también: Tres puntos propensos a atascos en la ruta Puncak Bogor durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo





Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung Wibowo

Además, Pramono tampoco impide que la gente dé la bienvenida al Año Nuevo como forma de agradecimiento a su manera.

Lea también: Pangkogabwilhan III garantiza que la situación de Papúa es propicia antes de la Navidad de 2025



Pramono añadió que el lunes de la próxima semana decidirá en detalle los eventos que se celebrarán en Yakarta para dar la bienvenida al nuevo año.

«Pero lo que está claro es que no quiero que mostremos un lujo excesivo y que no tengamos empatía por lo que les está sucediendo a nuestros hermanos y hermanas en Sumatra», dijo Pramono.

Previamente, Pramono dijo que prepararía un lugar para realizar oraciones conjuntas por las víctimas del desastre en Sumatra durante las celebraciones de Nochevieja.

«Definitivamente habrá un lugar especial para nosotros para reflexionar, orar y contemplar, especialmente en relación con los acontecimientos que ocurrieron en Aceh, Sumatra occidental y Sumatra norte», dijo Pramono. (hormiga)