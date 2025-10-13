Pramono emitirá un reglamento gubernamental que prohibirá el comercio de carne de perros y gatos en Yakarta

Jacarta – Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung dijo que emitiría un Reglamento del Gobernador (Reglamento del Gobernador) relacionados con prohibiciones comerciales carne perro Y gato para consumo en Yakarta.

Pramono lo transmitió después de recibir una audiencia con la organización Dog Meat Free Indonesia (DMFI), dirigida por Karin Franken, en el Ayuntamiento de Yakarta, el lunes 13 de octubre de 2025.

«Entonces, presentaron varias quejas, sugerencias y, por supuesto, como Gobernador, respondí de inmediato. Hubo una solicitud para hacer un Reglamento Gubernamental sobre ‘libre de carne de perro’, para que la carne de perro no se consuma en Yakarta. Por esta razón, hay dos propuestas, ya sea en forma de Reglamento Gubernamental o Reglamento Regional», dijo Pramono a los periodistas, el lunes 13 de octubre de 2025.

En principio, está de acuerdo con estas aspiraciones, especialmente en la preparación de un Reglamento de Gobernación que es competencia del gobernador.

Pramono instruyó inmediatamente a las filas del Gobierno Provincial de DKI Yakarta (Pemprov) para que prepararan el Reglamento de Gobernación.

«En cuanto al Reglamento Regional, luego lo propondremos al DPRD de DKI Yakarta. De esta manera, espero que este esfuerzo sea bienvenido en la legislatura. En realidad, la Ley que lo regula ya existe, es decir, la Ley Número 18 de 2012, casualmente en ese momento yo era el líder de la Cámara de Representantes que tocó (el mazo), así que sabía que era la Ley de Alimentos. Luego, también está la Ley Número 41 de 2014 sobre Ganadería y Sanidad Animal. Entonces, estas dos leyes se convertirán en una referencia. Esperemos que Yakarta se convierta en un ejemplo en este sentido», afirmó.

Mientras tanto, la directora ejecutiva de DMFI, Karin Franken, valoró las medidas y el compromiso del gobierno provincial de DKI Yakarta al anticipar la prohibición del comercio de carne animal.

«Realmente apreciamos la decisión del Gobernador de hacer un Reglamento Gubernamental. Estamos muy agradecidos. Y también quiero informarles que ayer hubo algunos comentarios en las redes sociales y en una hora fue manejado inmediatamente por el Gobernador», dijo Karin.

Además, la representante veterinaria de DMFI, Marry Ferdinandes, agregó que la emisión del Reglamento Gubernamental era un paso que debía ser valorado. Según él, Yakarta como barómetro nacional podría ser un ejemplo para prohibir el comercio de carne animal, que es peligrosa si se utiliza para el consumo general.

«La prohibición del comercio de carne es muy importante, porque está relacionada con la propagación de la rabia en Indonesia. La situación del comercio de carne de perro en Yakarta también es muy preocupante y se deben tomar medidas de inmediato. Por lo tanto, nos gustaría agradecer al Gobernador por el compromiso de hacer que esta prohibición sea un Reglamento del Gobernador», dijo Marry.