Pramono emite inmediatamente un reglamento gubernamental que prohíbe comer carne de perro y gato

Jacarta – El Gobierno Provincial de DKI Yakarta (Pemprov) emitirá inmediatamente un Reglamento del Gobernador (Pergub) sobre las prohibiciones comerciales carne perro Y gato para consumir.

«Ayer tuvimos una reunión especial y decidimos que emitiríamos inmediatamente un Reglamento Gubernamental sobre perros y gatos, según mi promesa de un mes», dijo el Gobernador de DKI Yakarta. Pramono Anung Wibowo en el área de Dukuh Atas, en el centro de Yakarta, el miércoles.



Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung Wibowo Foto : ANTARA/Lifia Mawaddah Putri

Pramono espera que en el futuro el Reglamento Gubernamental sea útil, especialmente para la protección de los animales domésticos, es decir, perros y gatos.

«Protegemos a nuestras mascotas, que en la Ley de Alimentos de 2012 no pueden permitir el consumo de perros o gatos. Por lo tanto, publicaré inmediatamente un Reglamento Gubernamental», dijo Pramono.

Anteriormente, al recibir una audiencia de la organización Dog Meat Free Indonesia (DMFI) en el Ayuntamiento el lunes 13 de octubre, Pramono prometió que emitiría inmediatamente el Reglamento Gubernamental.

Pramono dijo que DMFI en ese momento presentó varias quejas, propuestas sobre la prohibición de la venta de carne de perro y gato en Yakarta, incluida una solicitud para elaborar un Reglamento Gubernamental sobre «carne de perro libre».

DMFI también informó a Pramono sobre la existencia de mataderos ilegales de perros y gatos en Yakarta.

Pramono dijo que esto se hizo como un esfuerzo para anticipar la propagación de la rabia en Yakarta.

En principio, dijo Pramono, está de acuerdo con esta aspiración, especialmente en la preparación de un Reglamento de Gobernación que es competencia del gobernador. (Hormiga)