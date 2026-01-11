Pramono dijo sobre Warkop ‘Hi Sawargi’ que utiliza la acera de Jalan Sudirman para sus ventas.

Jacarta – Gobernador de DKI Yakarta Pramono Anung mencionó una advertencia a la cafetería (Warkop) «HI Sawargi», que se encuentra en el área de la rotonda HI, Jalan Jenderal Sudirman, en el centro de Yakarta, es digno de ser entregado.

Dijo que la amonestación dada no está relacionada con el permiso comercial, sino que apunta al uso acera junto a la cafetería para colocar las sillas y mesas.

«Así que el negocio al que se le dio (permiso), que seguí, era el negocio donde estaba ubicado. No era entonces usar la acera para ser utilizado. Ese es un permiso diferente», dijo Pramono en Karet Bivak TPU en Yakarta, el domingo.

Pramono subrayó que su partido nunca permitió el uso de las aceras como locales comerciales.

«En cuanto a las aceras, una vez más definitivamente no lo permitiré. Porque es una instalación pública. Entonces, si el lugar ya ha recibido permiso, pero si es para aceras, una vez más definitivamente no lo permitiré», dijo.

El uso de la acera por parte del puesto se volvió viral hace algún tiempo después de que los residentes se quejaran. Los agentes del PP de Satpol Central de Yakarta también acudieron a la tienda y les advirtieron que no utilizaran más la acera. (Hormiga)