Pramono dijo que Yakarta ocupó el puesto 17 de cada 50 ciudades con el mejor transporte del mundo.

JacartaVIVA – Gobernador de DKI Yakarta Pramono anung Wibowo dijo que Yakarta ocupó el puesto 17 de 50 kota mejor en el mundo en el campo transporte Público en 2025, según la Agencia Internacional de Encuestas de Time Out.

«Yakarta es ahora de 50 ciudades, 18 mil encuestados encuestados, estamos en el número 17. En ASEAN, solo estamos perdiendo ante Singapur, mejor que Kuala Lumpur, Manila y Bangkok», dijo Pramono cuando se encontró en el área del senen, Centro de Yakarta, el lunes.

Según él, este logro demuestra que la ciudad de Yakarta se calcula cada vez más a nivel mundial, especialmente en la provisión de instalaciones públicas.



Ilustración de autobús Transjakarta Foto : Entre/lia wanadriani santosa

También espera que la clasificación continúe aumentando en los próximos años.

«Con suerte, con esto podemos ser mejores, ya no clasificamos 17, pero puede ser aún más alto», dijo Pramono.

Aquí hay 19 ciudades con el mejor transporte público basado en la encuesta Internacional Time Out 2025:

1. Hong Kong, SAR

2. Shanghai, China

3. Beijing, China

4. Abu Dhabi, EAU

5. Taipei, Taiwán

6. Londres, Inglaterra

7. Wina, Austria

8. Seúl, Corea del Sur

9. Mumbai, India

10. Doha, Qatar

11. Delhi, India

12. Singapura, Singapura

13. Zurich, suizo

14. Brighton, Inglaterra

15. Edimburgo, Inglaterra

16. Oslo, Noruega

17. Yakarta, Indonesia

18. Varsovia, Polonia

19. Tallinn, Estonia

En la encuesta, se mencionó que el modo de transporte público más ocupado en Yakarta era un autobús, con un nivel de aprobación del 79 por ciento.

El autobús Transjakarta opera en su propio carril (carretera) en las calles de la ciudad capital. El servicio ofrece la opción más asequible para que los residentes locales se sientan por la ciudad.

Además del autobús Transjakarta, también hay un Mikrotrans, un autobús mediano que sirve entre la vía de autobús.

Luego, hay una serie de opciones de transporte en el ferrocarril, a saber, MRT (tránsito rápido de masas) y LRT (tránsito de tren ligero) que ayudan a reducir la congestión en la ciudad capital, así como los trenes de cercanías que conectan Yakarta con ciudades de apoyo, a saber, Bogor, DePok, Tangerang y Bekasi. (Hormiga)