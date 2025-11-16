Pramono dijo que muchos estudiantes querían mudarse del SMAN 72 después de la explosión

Jacarta – Gobernador de DKI Yakarta Pramono Anung explicó el fenómeno que ocurrió después de que sucedió. explosión PEQUEÑO 72 Yakarta, el viernes (11/7). Ahora hay muchos alumno Quiere trasladar la escuela a otro lugar de estudio.

Añadió que se había reunido con el director de SMAN 72 Yakarta y que esta cuestión debía formularse correctamente.

«El impacto superó mis expectativas, muchos estudiantes pidieron entonces cambiar de escuela», dijo durante su reunión en Yakarta el domingo.

«Porque no quiero que tenga un impacto duradero», dijo Pramono.

Pramono también mencionó que el lunes (17/11) es la fecha límite para el aprendizaje en línea. Este fenómeno también se ha convertido en una preocupación.

«El lunes (17/11) también invitaremos a padres y profesores a elegir si van a la escuela presencial o en línea», dijo.

El gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung, en el hospital islámico Cempaka Putih

Anteriormente, Pramono esperaba que el aprendizaje cara a cara pudiera implementarse nuevamente en SMA Negeri 72 Yakarta la próxima semana después de la explosión porque la mayoría de los estudiantes querían hacer aprendizaje cara a cara.

«Nos hemos comunicado, el jefe del Servicio de Educación también lo ha transmitido, dando libertad. Quienes quieran conectarse en línea pueden, quienes quieran estar en persona también pueden. Y resulta que la mayoría de ellos ahora piden hacerlo en persona», dijo Pramono.

La razón por la que SMAN 72 quiere volver al aprendizaje presencial es porque quieren demostrar que la escuela es segura.