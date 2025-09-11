Pramono dijo que los jóvenes tenían miedo de casarse porque no tenían un hogar, BPS reveló datos de bodas en Yakarta a lo largo de 2024

Yakarta, Viva – La Agencia Central de Estadísticas (BPS) registra la cantidad boda En la provincia de DKI Jakarta alcanzó los 40.458 pares a lo largo de 2024. Esta cifra se extiende en cinco ciudades administrativas y la regencia de miles de islas.

Según los datos, la mayor cantidad de matrimonios ocurrió en East Yakarta con 11,898 parejas, seguido por el sur de Yakarta 11,056 parejas, West Yakarta 7,697 parejas, North Yakarta 5,723 parejas, centro de Jakarta Central 3,935 y las mil islas 149 parejas.

Aunque el número de matrimonios es bastante alto, el gobernador de DKI Yakarta, Pramono anunganteriormente destacó el fenómeno adulto joven que es dudoso para Casarse Debido a problemas residenciales.

Según él, es difícil tener Casa En la ciudad capital hace que la generación más joven repense para entrar en el nivel de matrimonio.

«Debido a que el programa o problema principal en Yakarta es que muchos jóvenes que quieren casarse no se atreven porque el problema es la vivienda», dijo Pramono durante la socialización crediticia de los programas de vivienda en el Ayuntamiento de Yakarta, el miércoles 10 de septiembre de 2025.

Pramono agregado, los altos precios de las viviendas y el acceso limitado al financiamiento son obstáculos reales para las parejas jóvenes. Incluso tocó el préstamo Sweet Home Sweet que describió los disturbios de los jóvenes relacionados con la dificultad de comprar una casa a través de un esquema de crédito de vivienda.

