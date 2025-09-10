Pramono dijo que los jóvenes en Yakarta tenían miedo de casarse porque no tenían una casa

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung Wibowo reveló mucho adulto joven en Yakarta que tienen miedo Casarse Porque no tienes una residencia permanente.

«El principal problema en Yakarta es a muchos jóvenes que quieren casarse, no se atreven porque el problema es la vivienda», dijo Pramono en el Ayuntamiento de DKI Yakarta, el miércoles 10 de septiembre de 2025.

Unidades de vivienda subsidiada para periodistas en Gran Harmoni Cibitung Housing, Bekasi Foto : Viva.co.id/fajar Ramadhan

También mencionó la película titulada ‘préstamo para el hogar’ que planteó el problema de las personas que temían casarse porque no tenían una residencia.

«Las personas que temen el matrimonio describen porque no pueden obtener un crédito del programa de vivienda», dijo Pramono.

El político senior de PDIP enfatizó que el programa de crédito de vivienda con subsidios y varias instalaciones del gobierno central debe ser utilizado por las empresas de la comunidad y el sector inmobiliario.

Agregó que un acceso más fácil a la vivienda ayudaría a los jóvenes a planificar el futuro.

«Si la comunidad puede obtener este crédito, ya sea el desarrollador, si el usuario, estoy seguro de que proporcionará beneficios considerables para la gente de Yakarta», dijo.

Por otro lado, el gobierno provincial de DKI Yakarta está apuntando desarrollo Un total de 19,809 unidades Casa. Este programa no solo abre grandes oportunidades para los actores de desarrollo, los trabajadores del sector de la construcción, así como los empresarios de materiales de construcción, sino que también mejora el bienestar de la gente de Yakarta, impulsa la economía nacional y crea empleos.

«Esperemos que la construcción de más de 19 mil casas pueda fortalecer los tres millones de programas del gobierno central», dijo Pramono.

La aparición de casas subsidiadas para periodistas en Gran Harmoni Cibitung Housing

A través de la socialización del programa de vivienda, el gobernador Pramono invitó a todos los interesados ​​a fortalecer la comunicación, expandir la cooperación y construir un ecosistema de vivienda saludable para el futuro de Yakarta e Indonesia, que está más avanzado.

«Hagamos éxito este programa. Porque la casa no es solo un lugar para vivir, sino el centro de crecimiento y desarrollo de la generación de la nación», dijo.