Pramono dijo que la revitalización de los espacios públicos en Yakarta no utiliza plenamente la APBD

Jacarta – El Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung, dijo que el Gobierno Provincial de DKI Yakarta está revitalizando una serie de espacios públicos, pero no depende completamente del Presupuesto Regional de Ingresos y Gastos (APBD).

Lea también: Prabowo a los actores económicos: ¡Paguen sus impuestos, obedezcan la ley!



“Lo necesitamos financiación creativo, incluidos esquemas de asociación público-privada, concesiones y patrones de gestión conjunta», dijo Pramono cuando se reunió en el Foro de la Cumbre del Deporte de Indonesia (ISS) 2025 en el Indonesia Arena, Yakarta, el sábado.

Con financiación creativa, dijo, activo deporte puede proporcionar valor economíabeneficios sociales e impactos ambientales sostenibles.

Lea también: Eche un vistazo a la lista de países con más poseedores de Bitcoin en el mundo, ¿existe Indonesia?



Varios activos regionales desarrollados para fortalecer las actividades comunitarias incluyen Bulungan GOR, Block S Field, así como el área GOR y Sunter Reservoir.

Aparte de eso, los activos BUMD de PT Jakarta Propertindo (Jakpro) como el Estadio Internacional de Yakarta (JIS), el Velódromo Internacional de Yakarta (JIV), el Parque Ecuestre Internacional de Yakarta (JIEP) y el área de Ancol también se están preparando como centros para albergar deportes y entretenimiento internacionales.

Lea también: La explicación de Erick Thohir sobre el envío de material deportivo a las víctimas del desastre en Sumatra





Proyecto de revitalización del puente en Otista Bridge Road, Baranangsiang Village,

Pramono puso como ejemplo el uso de JIS, que actualmente es la sede del club de fútbol Persija, que también atrae el interés de los turistas que quieren experimentar el ambiente típico de Yakarta.

“Todo el plan de desarrollo está encaminado a formar un área multifuncional que integre actividades deportivas, residenciales, recreativas, de entretenimiento y económicas”, afirmó.

También aseguró que toda el área estuviera conectada a la red de transporte público a través del concepto de Desarrollo Orientado al Transporte (TOD).

«Yakarta abre la puerta a la colaboración más amplia posible para las asociaciones, la inversión y la innovación. Queremos construir un ecosistema deportivo que sea saludable, resiliente y globalmente competitivo», afirmó. (Hormiga)