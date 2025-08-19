Pramono dijo que la feria de empleo no es la única solución para superar el desempleo en Yakarta

Martes 19 de agosto de 2025 – 14:44 Wib
Yakarta, Viva – Gobernador de Yakarta, Pramono anung confirmar feria o el mercado laboral no es la única solución para superar el aumento desempleo en Yakarta.
Job Fair dijo que estaba presente como foro para facilitar a las personas desempleadas para obtener el trabajo correcto.
«La feria de empleo como esta es Frank, solo ayuda a facilitar, disminuir el problema del desempleo. Sin embargo, no es el único que resolverá», dijo Pramono a los periodistas en Plaza Flag, East Yakarta, martes 19 de agosto de 2025.
El siguiente proceso, Pramono dijo nuevamente a cada compañía para proporcionar vacantes de empleo (casilleros) para la comunidad.
«Además, ¿cómo? El empleo de cada uno. ¿Es esas instituciones gubernamentales, instituciones privadas, etc. en ese estado abierto tantos empleos como sea posible», dijo.
En esa ocasión, Pramono también destacó una serie de problemas que a menudo se encontraban durante la feria de empleo, a saber, la incompatibilidad entre experiencia y ofertas de trabajo.
«De hecho, el problema es entre las personas que buscan trabajo con las necesidades a menudo no ocurren enlaces y coincidencias, no sincrónicos y eso es lo que haremos mejoras», concluyó Pramono.
Se sabe que la feria de empleo en East Yakarta abrió durante dos días desde el martes 19 de agosto de 2025 hasta el miércoles 20 de agosto de 2025.
Hay 2.000 vacantes de empleo disponibles de 37 empresas en este evento de la feria de trabajo.
