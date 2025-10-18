Pramono dijo que la construcción del hospital Sumber Waras comenzará en 2026 y cubrirá un área de 3,6 hectáreas.

Jacarta – Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung Wibowo dijo que la construcción del Hospital Sumber Waras (RS) se realizará en 2026. La construcción se llevó a cabo después de más de una década de retrasos.

Lea también: La Comisión para la Erradicación de la Corrupción extiende la detención de Immanuel Ebenezer por 30 días



Pramono dijo, Hospital Sumber Waras Posteriormente será utilizado como hospital clase A. La superficie de este hospital será de 3,6 hectáreas.

«Esperemos que el año que viene podamos comenzar a construir el Hospital Sumber Waras, que cubre un área de 3,6 hectáreas, que es un hospital de clase A propiedad del Gobierno de DKI Yakarta», dijo Pramono a los periodistas en el Ayuntamiento de DKI Yakarta, según informó ANTARA, el sábado 18 de octubre de 2025.

Lea también: ¡En armas! Mahfud MD dice que hay un margen de beneficio en el proyecto del tren rápido Whoosh, responde KPK



Pramono admitió que estaba contento de que la tierra de 3,6 hectáreas, que tenía un valor de alrededor de 1,4 billones de IDR, volviera a estar en manos del Gobierno Provincial de DKI Yakarta (Pemprov).

De esta manera, el Gobierno Provincial de DKI puede gestionar el hospital para que lo utilice la comunidad en general.

Lea también: Percasi DKI inaugurado oficialmente, Hardiyanto Kenneth recibe dos desafíos de Pramono y Utut Adianto



Según él, la construcción se llevó a cabo directamente en el área existente del Hospital Sumber Waras. Actualmente, el Servicio de Salud de DKI Yakarta también está revisando dos opciones de diseño para el hospital.

«Si trasladar el hospital Tarakan, que ahora está abarrotado, a la zona de Sumber Waras, o construir uno nuevo. He pedido estudiar ambas cosas», dijo Pramono.

Sin embargo, destacó que la construcción del Hospital Sumber Waras no debería interferir con el proyecto del Hospital Tipo A en Cakung, en el este de Yakarta, que ya está en marcha.

Por lo tanto, se prevé que la ejecución física del proyecto del Hospital Sumber Waras comience en 2026.

Anteriormente informado, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) dijo que el gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung, construiría un hospital tipo A en el terreno del hospital Sumber Waras que había sido abandonado.



El Director de Coordinación y Supervisión de la Región II de KPK, Bahtiar Ujang (derecha) y el Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung (centro), en el edificio KPK

Así lo reveló el Director de Coordinación y Supervisión de la Región II de KPK, Bahtiar Ujang, después de recibir una audiencia del Gobernador Pramono en el Edificio KPK, en el sur de Yakarta, el jueves 16 de octubre de 2025.

«Entonces, con estas condiciones, el gobernador dijo que para recuperar estos activos, se utilizarían como hospitales tipo A», dijo Bahtiar a los periodistas.

Bahtiar dijo que su partido daría seguimiento a la propuesta de Pramono. Además, el caso de presunta corrupción en la compra de terrenos pertenecientes al Hospital Sumber Waras está detenido desde 2023.