Pramono dijo que hay personas que quieren perturbar el innovador, Pusaka Flag Park

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Jakarta, Pramono anung proporcionar aclaraciones relacionadas con actividades innovador desarrollo Patrimonio de la bandera En el área de Taman Langsat, el sur de Yakarta, que se celebró en secreto sin involucrar a los medios el viernes 8 de agosto de 2025 por la tarde.

Dijo que había fiestas que querían interferir con el innovador proceso desde hace mucho tiempo. Esto es lo que lo hizo decidir que el evento innovador se llevó a cabo en secreto.

En cuanto a este evento, Pramono también invitó al quinto presidente y presidente de Indonesia del Partido de Lucha demócrata de Indonesia (PDIP), Megawati soekarnoputri.

«¿Por qué no invitar a los nuevos amigos de los medios esta vez? Porque invité por primera vez al presidente de la DPRD, invité a la Sra. Mega a quien le gustaban las plantas», dijo Pramono a los periodistas en el Ayuntamiento de Yakarta, el viernes 8 de agosto de 2025.

«Y no quiero este evento innovador, porque hay personas que quieren perturbar desde muy lejos», continuó.

Sin embargo, Pramono no reveló claramente quién quería perturbar el innovador evento del parque de banderas del patrimonio.

Solo enfatizó que el proceso de construcción de un parque de banderas de la herencia continuará para el interés público.

«Sí, dije, todavía lo terminamos, porque es parte de mi responsabilidad hacer que Yakarta sea mejor, más hermoso, el parque es más amplio, y cuando las personas ven lo que se terminará en ese lugar, estoy seguro de que definitivamente proporcionará comodidad a las personas que vendrán al parque», explicó Pramono.

El quinto presidente indonesio Megawati Soekarnoputri y el gobernador de Yakarta Pramono Anung Foto : Relaciones públicas provinciales de DKI Jakarta

Anteriormente informó, el quinto presidente de Indonesia Megawati Soekarnoputri y el gobernador de DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo visitaron Taman Langsat, sur de Yakarta el viernes 8 de agosto de 2025.

Reportado por Antara, Megawati, que fue acompañado por el presidente del PDI Perjuangan DPP (PDIP), Prananda Prabowo llegó a Taman Langsat alrededor de 14.11 WIB.

La llegada de Megawati y Prananda fue recibida por Pramono Anung.

Presidente del Parlamento Provincial de Jakarta DKI Khoirudin y el alcalde del sur de Yakarta, Muhammad Anwar, fueron vistos presentes en el lugar.

Un póster que lee la innovadora bandera de Park Pusaka Pusaka que se enciende en la sala de Yakarta, mantiene la herencia indonesia, Ayodya Park, Taman Langsat y Taman Leuser, 8 de agosto de 2025 «.

Pramono invitó al megawati a ir directamente a la oficina del parque. Su reunión tuvo lugar en privado.