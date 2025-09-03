Pramono dijo que el aumento de los arrendamientos quioscos en el distrito del bloque M excedió el límite normal

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Jakarta, Pramono anung Examinar el área Blok M o distrito blok m, sur de Yakarta después de los precios virales costura parar que saltó drásticamente para hacer que los comerciantes se fueran.

Pramono dijo que el aumento en los precios de alquiler de quioscos en el distrito de Blok M excedió el límite normal.

De hecho, de acuerdo con el acuerdo inicial, la tasa de alquiler del quiosco se estableció entre RP. 300,000 a RP. 1.5 millones por mes. Sin embargo, la factura de alquiler se disparó para causar quejas de los comerciantes.

Pramono explicó que la gestión del distrito de Blok M había sido llevada a cabo por PT MRT Jakarta (Perseroda) en colaboración con una de las cooperativas.

Si se demuestra que la cooperativa viola el acuerdo, solicitó que se detuviera la cooperación.

«Si no cumplen con el acuerdo, entonces pido que sea Poppone, la cooperación se detiene», dijo.

Pramono enfatizó que el precio de alquiler en el bloque de distrito M debe estar de acuerdo con el acuerdo inicial y no puede exceder el límite especificado.

«Si está arriba (District Blok M), no permito si luego recauda excediendo lo que es el acuerdo», dijo.

Como solución, Pramono ofrece a los comerciantes que se mudan para bloquear M Hub. La ubicación se considera más cómoda porque está con aire acondicionado, limpio y cuidadosamente dispuesto.

Además, los comerciantes obtendrán alivio en forma de alquiler gratuito durante los primeros dos meses.