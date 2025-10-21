Pramono dice que Yakarta ya ocupa el puesto 71 a nivel mundial

JacartaVIVA – Gobernador de Yakarta Pramono Anung dijo que DKI Yakarta está actualmente ocupada nivel 71º en la encuesta ciudad global mundo lanzado por Kearney, subió tres puestos desde la posición anterior del 74.º.

«Yakarta antes era el número 74 de 156, ahora es el número 71. En 5, 6, 7 meses podemos subir a 3, 4 niveles, lo cual es extraordinario», dijo en un discurso en los Jakarta Innovation Days (JID) 2025 en el centro de Yakarta, el martes.

Pramono dijo que la participación del público es la razón de la clasificación actual de Yakarta.

«En mi opinión, si no fuera por la participación pública, no sería posible», afirmó.

En aquella ocasión, Pramono también transmitió sus planes de mejorar la zona de Dukuh Atas y la rotonda del Hotel Indonesia.

Espera que el próximo año la zona de la rotonda del Hotel Indonesia, concretamente Wisma Nusantara, pueda conectarse con el Grand Hyatt, Kempinski, el Hotel Mandarin y la estación de MRT.

«Este es el comienzo y también planeo que más tarde desde la rotonda HI nos preparemos hasta Dukuh Atas», dijo.

Además de eso, continuó Pramono, el área de Dukuh Atas se está preparando para estar conectada, lo que facilitará el uso de las personas. transporte a través de un nuevo centro llamado Dukuh Atas Hub.

«Y lo importante es que a todos los que estaban en Dukuh Atas les llovió, espero que no vuelvan a quedar atrapados en la lluvia», dijo.

Otra cosa que Pramono también transmitió está relacionada con la conectividad de los servicios de transporte en Yakarta que alcanza el 91-92 por ciento con una utilización superior al 25 por ciento o un aumento del 21-22 por ciento original.

Según él, Yakarta está experimentando mejoras en el sector del transporte. Esto es lo que sitúa a la capital en el puesto 17 del mundo en cuanto a facilidades de transporte.

«En el pasado, Yakarta nunca fue el número 50 del mundo, ahora somos el número 17. Incluso ahora es mejor que Kuala Lumpur, en comparación con Manila y otros», dijo. (Hormiga)