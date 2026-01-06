Pramono Dice Que No Hay Casos De Súper Gripe En Yakarta: Debemos Estar Preparados

Jacarta – El Gobierno Provincial (Pemprov) de DKI Yakarta sigue tomando medidas anticipación enfrentar súper gripeaunque aún no ha habido hallazgos enfermedad está en la ciudad capital.

Lea también: Anticipándose al impacto de la crisis venezolana, ESDM impulsará la producción nacional de petróleo



“Respecto a la súper gripe, le he preguntado específicamente al Jefe de Servicio SaludSeñora Ani, que se prepare para eso», dijo el gobernador de DKI Yakarta. Pramono Anung Wibowo cuando se reunió en el este de Yakarta, el martes 6 de enero de 2026.



Ilustración de la influenza en niños

Lea también: Bank Jakarta lanza la tarjeta de débito Visa, Pramono: primeros pasos para la transformación y el profesionalismo



«De hecho, hasta hoy no ha habido informes en Yakarta, pero incluso si los hay, también tenemos que estar preparados», continuó.

Pramono dijo que hasta ahora no se han encontrado casos de súper gripe en Yakarta. Sin embargo, dijo Pramono, pidió a su personal que se anticiparan a la enfermedad.

Lea también: El gobierno provincial de Yakarta pide a los residentes que no entren en pánico por la aparición del virus de la súper gripe



«Ayer también me comuniqué con el Ministro de Salud, así que lo hicimos en Yakarta para anticiparnos a esto. Porque específicamente he llamado al Servicio de Salud para asuntos relacionados con la súper gripe», dijo Pramono.

Anteriormente, el vicegobernador de DKI Yakarta, Rano Karno, también había hecho un llamamiento a la población para que estuviera alerta ante la propagación de la súper gripe.

«Estamos preocupados por el problema de la súper gripe. La información (de la infección) aún no ha llegado a Indonesia, pero todavía tenemos que estar alerta», dijo Rano.

Como una de las medidas preventivas, dijo Rano, el Gobierno Provincial monitoreará a los turistas o personas que regresan de vacaciones del exterior.



Ilustración de gripe, secreción nasal, estornudos.

«Más tarde, cuando nuestros hermanos regresan de vacaciones del extranjero, cuando llegan al aeropuerto debe haber vigilancia. Se trata de una actividad rutinaria, pero aún es necesario aumentar la vigilancia», afirmó Rano.